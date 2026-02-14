Alexéi Navalni fue envenenado en prisión con una toxina, aseguran cinco países europeos

Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos hicieron un estudio de tejidos de Alexéi Navalni obtenidos de la celda de una prisión en el Ártico donde estaba recluido cuando falleció. La conclusión es que fue envenenado.

"Es fundamental para exigir responsabilidades a Rusia y para seguir esclareciendo sus continuas mentiras”, aseguró Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia.

La toxina letal a la que hacen referencia es Epibatidina, un veneno que se produce en la piel de las ranas dardo, especie originaria de Ecuador.

"Rusia sostuvo que Navalni murió por causas naturales, pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento haya sido la causa de su muerte", señaló una declaración conjunta difundida en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La esposa de Navalni, Yulia Navalnaya, recordó el momento en que hace dos años anunció la fatal noticia.

“Fue el día más horrible de mi vida. Subí al escenario y dije que mi esposo, Alexéi Navalni, había sido envenenado. ¿Qué otra cosa podía pasar con el enemigo número uno de Putin en una prisión rusa?”

Los hallazgos del análisis serán remitidos a la organización para la prohibición de armas químicas. Los cinco países dicen estar "preocupados por el hecho de que Rusia no ha destruido todas sus armas químicas" y acusan a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas.

"Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsables de su muerte", aseguró Reino Unido en un comunicado.

¿Quién era Alexéi Navalni?

Navalni, quien fue un férreo crítico del presidente Vladimir Putin, murió en una prisión del Ártico, el 16 de febrero de 2024 mientras cumplía una condena de 19 años de cárcel.

Se dio a conocer en la década de 2010 con videos en los que denunciaba la corrupción. También ayudó a organizar en 2011 y 2012 grandes manifestaciones de la oposición, duramente reprimidas. Se consolidó como el principal opositor de Putin y su partido que, según él, estaba compuesto por "ladrones y estafadores".

El opositor ruso ya había sido envenenado con el agente nervioso Novichok en 2020 mientras hacía campaña en Siberia. Sus simpatizantes culparon de ello a El Kremlin, que siempre lo ha negado.

Entonces fue evacuado en coma a Alemania, donde pasaron meses en tratamiento. Decidió regresar a Rusia y fue encarcelado por "extremismo".