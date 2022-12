Descendiente de una familia de príncipes y cabecilla de un plan para derrocar al gobierno alemán: la historia de Enrique XIII

Pese a ser descendiente de una antigua casa principesca de Turingia, en Alemania, el príncipe Enrique XIII de Reuss fue detenido la semana pasada por presuntamente ser una de las cabecillas de un grupo conspirador de extrema derecha que quería derrocar el Gobierno y asesinar al canciller.

En el pabellón de caza de una de sus mansiones de descanso ubicada en Bad Lobenstein, Enrique XIII no solo pasaba sus días de ocio, también preparaba un ataque al establecimiento, almacenaba explosivos, armas y solía organizar junto a otras personas prácticas de tiro.

Su captura se dio en medio de una de las mayores operaciones antiterroristas en el país desde la posguerra. Fueron detenidas 23 personas en 11 estados alemanes y fueron registrados 150 objetivos por las fuerzas de seguridad. Además, 31 personas más estaban siendo investigadas. En el pabellón de caza Waidmannsheil las autoridades encontraron armas, material militar y una lista de 18 personas dedicadas a la política y al periodismo, que eran considerados por la célula como enemigos.

Prince Heinrich XIII Reuss of Greiz, arrested suspected of planning a coup d'état in Germany:



The plan is said to have been to attack the German parliament in Berlin and insert the Prince as new head of state, King/Emperor of Germany. pic.twitter.com/iOp8Zj0PCn