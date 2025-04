Eric Dane, famoso actor de la serie ‘Euphoria’, fue diagnosticado con ELA

El mundo del entretenimiento se vio impactado ante la confirmación del diagnóstico de Eric Dane, quien corroboró que posee una importante enfermedad. La noticia ha despertado la solidaridad de sus más fieles fanáticos, quienes le han enviado mensajes de apoyo en sus redes sociales.

Eric Dane es diagnosticado con ELA

El famoso actor reveló, a la revista internacional People, la noticia del diagnóstico que le confirmó la presencia de la enfermedad ELA (esclerosis lateral amiotrófica) a sus 52 años. Por esto, el artista expresó unas palabras de agradecimiento con su familia y las personas que lo han acompañado durante el nuevo camino que inicia al enfrentar dicha patología.

Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo.

Dane se encuentra actualmente casado con la también actriz Rebecca Gayheart, quien decidió retirar, en el pasado mes de marzo, la petición oficial para anular su matrimonio, instaurada en el año 2018. Con la mujer tuvo dos hijos por lo que, según declaraciones dadas por Gayheart durante el lanzamiento de The Carters: Hurts to Love You, aún conservan una amistad positiva.

De igual manera, el actor de ‘Euphoria’ solicitó, por medio de su declaración a la revista People, que su audiencia le dé un tiempo prudente para enfrentar la nueva etapa de su vida.

Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo.

¿Qué es la enfermedad denominada ELA?

Según el centro médico Mayo Clinic, ELA (esclerosis lateral amiotrófica) es una patología del sistema nervioso que afecta principalmente la médula espinal y las neuronas, siendo su principal característica la pérdida del control muscular.

Algunas de las complicaciones que trae consigo este diagnóstico son: problemas respiratorios, problemas para hablar, dificultades en la alimentación, demencia, entre otros.