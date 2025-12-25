Luto en la televisión: falleció recordado actor de la serie estadounidense Friends

El mundo del espectáculo lamenta el fallecimiento de Pat Finn, actor y comediante estadounidense ampliamente recordado por sus apariciones en series icónicas como Friends y Seinfeld.

Finn murió el 23 de diciembre de 2025, a los 60 años, en su casa de Los Ángeles y rodeado de su familia. La causa de su muerte fue un cáncer de vejiga que reapareció con metástasis tras un periodo de remisión.

¿Quién era Pat Finn?

Lejos de ser una figura protagónica constante, Finn construyó su reconocimiento a partir de personajes secundarios sólidos y recurrentes, una presencia habitual en algunas de las series más influyentes de la televisión norteamericana. Su estilo se caracterizó por un humor cercano y altamente recordable para el público

Su debut televisivo de mayor peso llegó en 1995 con The George Wendt Show, donde interpretó a Dan Coleman. A partir de ese momento, su carrera se expandió con apariciones recurrentes en Murphy Brown como Phil Jr. y participaciones en producciones que definieron la comedia de los años noventa y dos mil.

Dentro de su filmografía televisiva destacan sus papeles en Seinfeld, donde dio vida a Joe Mayo en el episodio “The Reverse Peephole”, y en Friends, interpretando al Dr. Roger, uno de los intereses románticos de Monica Geller.

La enfermedad y los últimos meses de Pat Finn

Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque inicialmente logró entrar en remisión, la enfermedad regresó de forma más agresiva y se extendió mediante metástasis. Su agente declaró al New York Post que el actor enfrentó el proceso con fortaleza hasta su fallecimiento.

Un mes antes de su muerte, la familia había iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los costos de los tratamientos médicos. Tras su fallecimiento, sus hijas compartieron mensajes de despedida en redes sociales.