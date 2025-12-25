Papa León XIV oró por el fin de las guerras e impartió la bendición urbi et orbi

La situación por las guerras en el mundo y un llamado a la paz y la estabilidad fueron parte del tradicional mensaje de Navidad que envió el papa León XIV, previo a impartir la bendición urbi et orbi.

Desde la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sumo pontífice elevó oraciones ante el difícil panorama en Medio Oriente, Rusia y Ucrania, y abogó por el diálogo para el bien común de América Latina.

León XIV celebró su primera eucaristía de Navidad como pontífice en la Santa Sede, acompañado por miles de feligreses.

Una oración por el fin de las guerras

Durante la homilía, el santo padre hizo énfasis en la difícil situación que enfrenta la Franja de Gaza por cuenta del hostigamiento israelí.

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras, en curso o concluidas, que dejan tras de sí escombros y heridas abiertas. Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas", dijo el papa.

Más tarde apareció en el balcón y saludó a todos los presentes que, pese a la lluvia, siguieron su mensaje.

Desde allí recordó el padecimiento por la guerra entre Rusia y Ucrania e hizo un llamado urgente para orar por el pueblo ucraniano que lleva ya casi cuatro años padeciendo las hostilidades.

Oremos de manera especial por el pueblo ucraniano mártir. Que cese el fragor de las armas y que las partes implicadas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo sincero.

El mensaje del papa a América Latina

El sumo pontífice mencionó además la necesidad de paz y estabilidad en el Líbano, Palestina, Israel y Siria; e incluyó a América Latina en sus oraciones.

“Que el Niño Jesús inspire a quienes en América Latina tienen responsabilidades políticas, para que, ante los numerosos desafíos, se dé espacio al diálogo por el bien común, en lugar de a los prejuicios ideológicos y partidistas”, añadió León XIV.

Finalmente, el papa envió saludos de Navidad en diez idiomas, entre ellos español, e impartió la bendición urbi et orbi.