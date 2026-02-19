CANAL RCN
Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU

Días antes, el expresidente Obama dijo en un podcast que los extraterrestres son reales, aunque no los encierran en algo como “el área 51”.

Foto: imagen generada con IA
Foto: imagen generada con IA

febrero 19 de 2026
09:47 p. m.
En un giro sorpresivo a las declaraciones realizadas por Barack Obama sobre extraterrestres, el presidente Donald Trump ordenó, a través de su cuenta en la plataforma Truth Social, compilar y desclasificar los documentos relacionados con ovnis y vida fuera del planeta, en manos de los Estados Unidos.

“En vista del gran interés que se ha demostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes ¡Que Dios bendiga a América!”, se lee en la publicación, realizada el jueves, 19 de febrero, en la noche.

¿Qué dijo Obama sobre la vida extraterrestre?

En el podcast de Brian Tyler Cohen, el expresidente Barack Obama admitió que lo que más deseaba conocer, tras alcanzar la presidencia en 2009 era "¿Dónde están los extraterrestres?".

Al volver sobre el tema, comentó que "son reales”, aunque no los ha visto y desmintió que el país tenga un espacio destinado a almacenar información sobre el tema y confinar vida extraterrestre:

“No están siendo mantenidos en el Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos".

Obama tuvo que aclarar lo dicho en el podcast de Cohen:

Días más tarde, ante el revuelo ocasionado con sus declaraciones, el 44º presidente de los Estados Unidos volvió a pronunciarse sobre el tema, esta vez en sus redes sociales, donde aplacó las teorías conspirativas sobre sus supuestos conocimientos en materia de ovnis y extraterrestres:

“Déjenme aclarar: estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida allá afuera son altas, pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi evidencia durante mi presidencia de que hayan tenido contacto con nosotros ¡De verdad!”.

