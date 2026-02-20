Medellín construye una mega cárcel: fecha de entrega, capacidad y cómo funcionará

La Alcaldía de Medellín avanza en la construcción de una cárcel que ha sido comparada con el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador.

El proyecto, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, tendrá capacidad para 1.339 personas en condición de sindicadas y busca convertirse en un referente nacional en materia de control penitenciario.

La iniciativa se levanta en el occidente de la ciudad y, según la administración distrital, registra un avance del 9 %. Actualmente se ejecutan obras de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y trabajos hidráulicos.

El nuevo penal será el primero en Colombia financiado bajo un esquema de alianza público-privada. La inversión asciende a 675.000 millones de pesos, recursos que inicialmente serán aportados por privados. El Distrito pagará cuotas anuales que oscilarán entre 56.000 y 60.000 millones de pesos, con ajustes, entre 2027 y 2038.

Cárcel al estilo Bukele en Medellín: modelo, inversión y tecnología de control

El modelo toma como referencia experiencias internacionales en México y Estados Unidos, así como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) impulsado por Bukele. En ese complejo salvadoreño fueron recluidos miles de integrantes de estructuras criminales bajo una política de “orden, control y disciplina”.

En el caso de Medellín, el alcalde ha insistido en que el objetivo es garantizar autoridad y eliminar privilegios indebidos que, según ha señalado, existen en otros centros penitenciarios del país. “Aquí no va a haber hacinamiento”, ha reiterado, al precisar que los 1.339 cupos serán exclusivamente para sindicados, es decir, personas que aún no han recibido condena.

La infraestructura estará compuesta por seis pabellones con capacidad para 250 internos cada uno y un pabellón adicional destinado a personas mayores o con condiciones especiales, como discapacidades.

Además del concreto y el acero, el proyecto contempla un centro de control con tecnología de última generación para bloquear comunicaciones ilegales y evitar que desde el interior se coordinen delitos como extorsiones.

Otro elemento diferenciador es el esquema de vigilancia. No será administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En su lugar, operará bajo un modelo de vigilancia privada, similar al que funciona en cárceles de Barranquilla y Rionegro, a la espera de reglamentación por parte de la Superintendencia de Vigilancia.

Medellín construye cárcel para sindicados: impacto social y fin del hacinamiento

La administración distrital sostiene que el proyecto contribuirá a reducir el hacinamiento que afecta al sistema carcelario colombiano y que ha sido objeto de llamados urgentes de la Corte Constitucional por violaciones a derechos humanos.

Además, la Alcaldía asegura que la nueva cárcel permitirá liberar a la Policía de la custodia de detenidos en estaciones, lo que mejoraría la operatividad en las calles. También promete combatir la corrupción interna y fortalecer los procesos de reinserción social.

En materia social y económica, la obra ya emplea a 297 personas y proyecta alcanzar 500 trabajadores durante el año. Incluye, además, compensaciones ambientales en más de 15,75 hectáreas e inversión social en la zona de influencia.

La entrega está prevista para finales de 2027. Según el alcalde, será un centro con enfoque en respeto por los derechos humanos, formación y espacios adecuados para visitas familiares.