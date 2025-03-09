CANAL RCN
Internacional Video

¿La imagen del bombardeo antidrogas a embarcación venezolana fue creada con IA?

Estados Unidos difundió un video en el que sus buques de guerra destruyen una lancha proveniente de Venezuela, pero crecen las dudas.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
09:46 a. m.
El arribo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México estuvo marcado por una polémica luego de que reafirmara que el presidente Donald Trump dio la orden de usar toda la fuerza y el poder de su país para combatir el narcotráfico en el continente.

ChatGPT ayudó a un menor a quitarse la vida: revelan cómo guió los pasos del adolescente antes de morir

El presidente ha sido muy claro en que va a utilizar todo el potencial, todo el poder de Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga sin importar desde dónde operen.

¿Cómo fue el operativo contra la embarcación venezolana?

Un día antes, Trump anunció que fuerzas navales de su país habían atacado una lancha rápida en el sur del Caribe que transportaba droga desde Venezuela.

El Departamento de Estado difundió un video en el que se observa el momento en que un buque estadounidense abre fuego contra la embarcación.

La difusión de las imágenes buscaba demostrar el avance de la ofensiva de Trump contra las rutas del narcotráfico, pero su autenticidad fue puesta en duda pocas horas después.

Venezuela acusa a EE. UU. de falsificar las imágenes con IA

El gobierno venezolano respondió asegurando que el video no corresponde a un hecho real, sino que fue producido con herramientas de inteligencia artificial.

Guardia venezolana estaría atacando y robando a transportadores colombianos en la frontera

Según Caracas, Washington estaría manipulando material audiovisual para legitimar su presencia militar en el Caribe y alimentar el discurso de guerra contra los carteles.

Para las autoridades venezolanas, esta práctica “crea realidades artificiales” y busca confundir a la opinión pública internacional, creando una narrativa conveniente para la administración Trump.

