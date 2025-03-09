¿La imagen del bombardeo antidrogas a embarcación venezolana fue creada con IA?

El arribo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México estuvo marcado por una polémica luego de que reafirmara que el presidente Donald Trump dio la orden de usar toda la fuerza y el poder de su país para combatir el narcotráfico en el continente.

El presidente ha sido muy claro en que va a utilizar todo el potencial, todo el poder de Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga sin importar desde dónde operen.

¿Cómo fue el operativo contra la embarcación venezolana?

Un día antes, Trump anunció que fuerzas navales de su país habían atacado una lancha rápida en el sur del Caribe que transportaba droga desde Venezuela.

El Departamento de Estado difundió un video en el que se observa el momento en que un buque estadounidense abre fuego contra la embarcación.

La difusión de las imágenes buscaba demostrar el avance de la ofensiva de Trump contra las rutas del narcotráfico, pero su autenticidad fue puesta en duda pocas horas después.

Venezuela acusa a EE. UU. de falsificar las imágenes con IA

El gobierno venezolano respondió asegurando que el video no corresponde a un hecho real, sino que fue producido con herramientas de inteligencia artificial.

Según Caracas, Washington estaría manipulando material audiovisual para legitimar su presencia militar en el Caribe y alimentar el discurso de guerra contra los carteles.

Para las autoridades venezolanas, esta práctica “crea realidades artificiales” y busca confundir a la opinión pública internacional, creando una narrativa conveniente para la administración Trump.