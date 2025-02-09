Guardia venezolana estaría atacando y robando a transportadores colombianos en la frontera

La frontera entre Colombia y Venezuela vuelve a ser escenario de graves denuncias. Aunque el presidente de la República anunció recientemente el despliegue de 25 mil militares para garantizar la seguridad en la zona limítrofe, transportadores fluviales de Guainía y Vichada advierten que las agresiones de la Guardia venezolana no cesan.

El más reciente caso se registró en el río Orinoco, cuando una embarcación que se movilizaba entre Inírida y la localidad de Carlos Lata, en Vichada, fue atacada a disparos mientras transportaba víveres y combustible.

Guardia venezolana estaría atacando a tiros a transportadores en la frontera

Uno de los transportadores narró que, al ser interceptado por hombres armados de la Guardia venezolana, intentaron obligarlo a detenerse.

Al negarse a orillarse en territorio colombiano, recibió disparos que impactaron el motor de su embarcación.

Me preguntan que de dónde vengo, yo me paro un poquito y les digo que vengo de Inírida y me dirijo a Carlos Lata. Entonces se me iban a montar con el fusil y yo les dije, no, no me les paro en orilla colombiana y si quieren revisan… entonces ellos agarran a plomo el motor.

Los denunciantes aseguran que estas situaciones se repiten con frecuencia y que no se limitan a disparos.

Guardia venezolana está robando mercancía de transportadores en la frontera

También hablan de malos tratos físicos, amenazas y hasta el robo de la carga que transportan.

Uno no para porque esa gente atropella al pueblo, ellos a uno lo agarran, le dan con el fusil, lo maltratan, lo meten preso, le quitan la gasolina.

Ante esto, la Gobernación de Vichada confirmó que la Armada Nacional desplegará tropas en la zona afectada para esclarecer lo ocurrido y brindar protección a la población civil.

Rosendo Rey, secretario de Gobierno de Vichada:

Nos reunimos con el general Olaya, comandante de la Armada, quien ha dispuesto que sus hombres se desplacen hasta el lugar de los hechos.

De momento, una comisión oficial viajó al área para verificar de primera mano los hechos denunciados y establecer acciones que permitan garantizar la seguridad de los transportadores que diariamente se movilizan por el río Orinoco.