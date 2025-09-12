CANAL RCN
Internacional

Ola gigante arrastró a varios bañistas y cuatro perdieron la vida en la isla española de Tenerife

Un plan de playa terminó en tragedia: cuatro fallecidos por una ola inesperada en Tenerife.

Ola gigante Tenerife en Islas Canarias
Foto: X Alerta Mundial

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que comenzó como un día de descanso para varios turistas en la costa oeste de Tenerife terminó convirtiéndose en una emergencia que impactó a toda la isla.

Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros
RELACIONADO

Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros

Una ola de gran tamaño sorprendió a un grupo de bañistas que disfrutaba de la popular piscina natural de Isla Cangrejo, arrastrándolos directamente hacia el mar en un episodio que dejó cuatro víctimas mortales y una persona aún desaparecida.

Tragedia en Tenerife por una ola gigante

Las autoridades informaron que el golpe de mar superó con facilidad la barrera de cemento que separa la piscina del océano, una estructura que suele ser insuficiente cuando el oleaje es especialmente fuerte.

La fuerza del agua lanzó a los bañistas hacia las rocas volcánicas y luego al mar abierto, generando una situación crítica en cuestión de segundos.

Equipos de rescate acudieron de inmediato con motos acuáticas, helicópteros y personal especializado. Durante las labores iniciales se recuperaron tres cuerpos: un hombre de 35 años, una mujer de 55 y un tercer bañista cuya identidad no había sido revelada.

Con estas rigurosas medidas un país restringió el uso de redes a menores de 16: les piden hasta tarjeta de identidad
RELACIONADO

Con estas rigurosas medidas un país restringió el uso de redes a menores de 16: les piden hasta tarjeta de identidad

Más tarde, una cuarta víctima falleció en un hospital tras haber sido reanimada en el lugar. La búsqueda del bañista desaparecido continúa activa.

Advertencias en la zona por el oleaje en la isla española de Tenerife

Medios locales señalaron que, al momento del accidente, había un aviso de mar agitado en la región, motivo por el cual la piscina natural llevaba varios días cerrada al público.

Pese a la presencia de vallas y señales restrictivas, testigos aseguran que algunos visitantes suelen ignorar las advertencias, sin medir el peligro que representan las olas que sobrepasan el muro protector.

Residentes explicaron que el fondo rocoso y el nivel casi directo con el mar hacen que cualquier persona arrastrada pierda estabilidad rápidamente.

Localidad francesa ofrece 1.000 euros a mujeres que den a luz para evitar cierre
RELACIONADO

Localidad francesa ofrece 1.000 euros a mujeres que den a luz para evitar cierre

Además, las rocas resbaladizas bajo el agua dificultan la posibilidad de sostenerse mientras las olas golpean con fuerza.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, lamentó lo ocurrido y pidió nuevamente a los bañistas prestar atención a las indicaciones oficiales, recordando que la zona puede ser extremadamente peligrosa cuando el mar está embravecido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Francia

Detuvieron a ocho personas por asesinato retransmitido en redes sociales en Francia

Honduras

Presidenta de Honduras denuncia adulteración electoral y acusa injerencia de Donald Trump

Francia

Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Luis Gilberto Murillo oficializa candidatura presidencial con más de 1,2 millones de firmas

El precandidato subrayó que el proceso de recolección de firmas tuvo un enfoque territorial, con planillas enviadas desde cada municipio de Colombia.

Karol G

¿Siguen juntos? El gesto de Karol G que encendió las alertas sobre su relación con Feid

Tras el exitoso estreno de La Premiere, la Bichota desató controversia al hacer un gesto que muchos interpretaron como una indirecta sobre su relación con Feid.

Automovilismo

¿Fin de las motos dos tiempos en Colombia? Así opera la normativa Euro 3

Estados Unidos

La fortuna que terminó pagando una latina por un dolor de estómago en EE. UU.

Mundial de fútbol

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026