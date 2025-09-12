Ola gigante arrastró a varios bañistas y cuatro perdieron la vida en la isla española de Tenerife

Lo que comenzó como un día de descanso para varios turistas en la costa oeste de Tenerife terminó convirtiéndose en una emergencia que impactó a toda la isla.

Una ola de gran tamaño sorprendió a un grupo de bañistas que disfrutaba de la popular piscina natural de Isla Cangrejo, arrastrándolos directamente hacia el mar en un episodio que dejó cuatro víctimas mortales y una persona aún desaparecida.

Tragedia en Tenerife por una ola gigante

Las autoridades informaron que el golpe de mar superó con facilidad la barrera de cemento que separa la piscina del océano, una estructura que suele ser insuficiente cuando el oleaje es especialmente fuerte.

La fuerza del agua lanzó a los bañistas hacia las rocas volcánicas y luego al mar abierto, generando una situación crítica en cuestión de segundos.

Equipos de rescate acudieron de inmediato con motos acuáticas, helicópteros y personal especializado. Durante las labores iniciales se recuperaron tres cuerpos: un hombre de 35 años, una mujer de 55 y un tercer bañista cuya identidad no había sido revelada.

Más tarde, una cuarta víctima falleció en un hospital tras haber sido reanimada en el lugar. La búsqueda del bañista desaparecido continúa activa.

Advertencias en la zona por el oleaje en la isla española de Tenerife

Medios locales señalaron que, al momento del accidente, había un aviso de mar agitado en la región, motivo por el cual la piscina natural llevaba varios días cerrada al público.

Pese a la presencia de vallas y señales restrictivas, testigos aseguran que algunos visitantes suelen ignorar las advertencias, sin medir el peligro que representan las olas que sobrepasan el muro protector.

Residentes explicaron que el fondo rocoso y el nivel casi directo con el mar hacen que cualquier persona arrastrada pierda estabilidad rápidamente.

Además, las rocas resbaladizas bajo el agua dificultan la posibilidad de sostenerse mientras las olas golpean con fuerza.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, lamentó lo ocurrido y pidió nuevamente a los bañistas prestar atención a las indicaciones oficiales, recordando que la zona puede ser extremadamente peligrosa cuando el mar está embravecido.