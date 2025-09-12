CANAL RCN
Detuvieron a ocho personas por asesinato retransmitido en redes sociales en Francia

El caso se remonta al 15 de julio, cuando unos caminantes encontraron el cadáver parcialmente calcinado de la víctima.

Redes sociales estudio
Foto: Freepik

diciembre 09 de 2025
03:40 p. m.
Las autoridades francesas capturaron este martes a ocho personas presuntamente implicadas en el asesinato de un joven de 19 años, un crimen de extrema violencia que fue retransmitido en directo a través de redes sociales y que estaría vinculado al tráfico de drogas, informó la fiscalía.

Detienen en Francia a varias personas por transmitir un asesinato

El caso se remonta al 15 de julio, cuando unos caminantes encontraron el cadáver parcialmente calcinado de la víctima en un paraje aislado del municipio de Saint-Bénézet, en el sur de Francia.

Así lo confirmó la fiscal de Nimes, Cécile Gensac, quien detalló que las primeras investigaciones establecieron el uso de un arma de fuego y la posterior incineración parcial del cuerpo.

Según la fiscalía, el homicidio quedó registrado en video y fue difundido en tiempo real por redes sociales, un elemento que evidencia el nivel de brutalidad con el que operan algunas organizaciones criminales.

Tras el hallazgo del cuerpo, la justicia abrió una investigación por asesinato en banda organizada y participación en una asociación ilícita con fines criminales.

En desarrollo de las diligencias judiciales, las autoridades realizaron este martes varias operaciones simultáneas en distintos puntos del país, que culminaron con la detención de ocho sospechosos señalados de haber participado en la planificación y ejecución del crimen.

Las pesquisas indican que el asesinato podría estar relacionado con una serie de tiroteos registrados semanas antes en diferentes barrios de Nimes, en medio de una escalada de violencia derivada de la rivalidad entre grupos criminales locales.

Este fenómeno, históricamente concentrado en ciudades como Marsella, se ha extendido en los últimos años a zonas urbanas medianas del sur del país.

Cabe mencionar que Francia actualmente se encuentra atravesando un preocupante aumento de la violencia asociada al narcotráfico. Solo en 2024, este tipo de enfrentamientos dejó un saldo de 110 personas muertas y 341 heridas.

Ante este panorama, el presidente Emmanuel Macron pidió a mediados de noviembre intensificar la lucha contra las redes del narcotráfico, tras una serie de crímenes que han sacudido a la opinión pública, entre ellos el asesinato del hermano de un activista antidrogas en Marsella.

