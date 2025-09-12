'El Agropecuario' se molestó al ser presentado como el ex de Aida Victoria Merlano: video

El ambiente en La Mansión de los Streamers vivió un momento tenso luego de que Juan David Tejada, conocido en redes como ‘El Agropecuario’, reaccionara con disgusto al ser presentado únicamente como “el ex de Aida Victoria Merlano”.

Tejada, ahora creador de contenido no ocultó su molestia y hasta devolvió una bolsa de regalo que le habían dado en el reality.

Durante una dinámica interna del programa, una mujer usó esa etiqueta para referirse a Tejada. El comentario, lejos de generar humor, produjo un silencio incómodo entre los presentes y desencadenó la reacción del influenciador.

La situación también llamó la atención de Westcol, quien vivió una relación pasada con la misma generadora de contenido y decidió intervenir públicamente para respaldar al participante.

Juan David Tejada se molestó en La Mansión de los Streamers

Tejada mostró con sus gestos que el calificativo no solo lo incomodó, sino que lo redujo a un episodio sentimental del pasado con Aida Victoria Merlano.

En medio de la dinámica, recibió una bolsa de regalo. Tras revisarla brevemente, decidió devolverla frente a las cámaras, demostrando que el gesto no tenía sentido para él después del momento incómodo.

El apoyo de Westcol con 'El Agropecuario'

El episodio llevó a que Westcol, también expareja de Aida Victoria, tomara la palabra para defender a Tejada. El streamer afirmó que era inaceptable que en plena competencia se recurriera a etiquetas como estas.

“Eso no se hace. Él tiene nombre y se llama Juan. Acá las cosas se dicen con respeto”, señaló de manera enfática, respaldando a Tejada y recordando que todos los participantes merecen el mismo trato dentro del reality.

En redes sociales, el episodio también generó conversación. Algunos usuarios señalaron que “si no es por Aida, ni siquiera sabría quién es el Agropecuario”, mientras otros destacaron el papel de Westcol en medio de la tensión, asegurando que “lo defendió como el rector de la Mansión” y que “ha madurado muchísimo” frente a situaciones que antes habría manejado de manera distinta.

Incluso hubo quienes bromearon diciendo que “el profesor defendiendo a los alumnos” describía a la perfección la escena.

Entre los comentarios finales, más de una seguidora admitió: “últimamente veo más lindo a Westcol”, un reflejo de la buena imagen que dejó su intervención en este momento tenso del programa.