Bancolombia advierte cambios en horarios: días sin servicio en diciembre y fin de año de 2025

Con la llegada de las festividades decembrinas, Bancolombia anunció oficialmente los horarios de funcionamiento de sus sucursales físicas para los últimos días del 2025.

La entidad busca que los usuarios puedan organizar sus diligencias con anticipación y evitar contratiempos en una de las épocas más activas del año para el sistema financiero.

Horarios de Bancolombia en diciembre de 2025

Según informó el banco, las oficinas operarán en horario habitual los días 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre.

Además, las sucursales que atienden los sábados lo harán con normalidad el 13, 20 y 27 de diciembre, permitiendo que más usuarios puedan hacer trámites sin depender de los días hábiles.

Días sin servicio en diciembre

Bancolombia recordó que no habrá atención en ninguna sucursal los días 14, 21 y 28 de diciembre (domingos), ni el 25 de diciembre, como es habitual por la celebración de Navidad.

También confirmó que el 31 de diciembre las oficinas permanecerán cerradas en todo el país.

Para quienes necesiten realizar operaciones previas a la Nochebuena, la entidad informó que el 24 de diciembre habrá jornada continua hasta la 1:00 p.m., lo que permitirá a los usuarios adelantar trámites antes del cierre.

Horarios especiales en Cali y reapertura en enero

Debido a la Feria de Cali, algunas sucursales de la ciudad tendrán horarios especiales. Los días 26, 29 y 30 de diciembre, estas oficinas atenderán en jornada continua de 8:00 a.m. a 1:00 p.m..

El 27 de diciembre operarán únicamente las sucursales habilitadas para los sábados, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Finalmente, Bancolombia informó que tanto el 31 de diciembre de 2025 como el 1 de enero de 2026 no prestará atención en ninguna sucursal del país. El servicio se retomará el 2 de enero de 2026 en los horarios habituales.

La entidad invitó a los usuarios a planificar sus trámites con tiempo y a aprovechar los canales digitales, que seguirán operando con normalidad durante toda la temporada.