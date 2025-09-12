Aviones de EE. UU. sobrevuelan el Golfo de Venezuela en zona entre Zulia y Falcón

Dos aviones de combate estadounidenses F-18 Super Hornet sobrevolaron este martes el Golfo de Venezuela, en medio del despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe y que, según el presidente Donald Trump, busca presionar al mandatario venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder.

El sobrevuelo, considerado la incursión más cercana de las fuerzas armadas norteamericanas en territorio venezolano, se registró entre los estados Zulia y Falcón, cerca de Maracaibo, y en la franja marítima comprendida entre la península de Paraguaná y La Guajira.

Plataformas de monitoreo aéreo como Flightradar24 confirmaron que las aeronaves ingresaron al Golfo y permanecieron allí realizando maniobras circulares antes de retirarse hacia el norte, apagando sus transpondedores para evitar ser detectadas.

Zona estratégica

La operación se desarrolló en un área considerada estratégica para el régimen venezolano, donde se ubica la base naval Rafael Urdaneta en Maracaibo, principal centro de operaciones navales del estado Zulia.

En la región también funciona el Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, responsable de coordinar operaciones militares en Zulia, Falcón y Lara. Además, en Paraguaná se concentran radares militares, unidades de aviación y baterías defensivas costeras.

RELACIONADO María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Nobel de la Paz

Dron de reconocimiento

En paralelo, Flightradar24 reportó que el aparato más rastreado en la mañana del martes fue un dron no tripulado MQ-4C Triton, que atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana.

Este sistema, fabricado por Northrop Grumman, está diseñado para labores de Vigilancia, Inteligencia y Reconocimiento (ISR) a gran altitud y con amplia cobertura. De acuerdo con fuentes de monitoreo, el dron habría ejecutado tareas de reconocimiento de telecomunicaciones e identificación de objetivos en mar y territorio venezolano.

RELACIONADO Rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo fue cancelada

El despliegue refuerza la presión militar de Estados Unidos en la región y marca un nuevo episodio en la creciente tensión con el gobierno de Maduro.