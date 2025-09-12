CANAL RCN
Colombia Video

Precandidatas del Centro Democrático plantean soluciones a la crisis del Icetex en Colombia

El tema se planteó en el contexto de la reducción de cupos de crédito y la eliminación del subsidio a la tasa de interés.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
07:01 p. m.
La crisis que enfrenta el Icetex fue uno de los ejes de discusión en El Debate de la Gente de Noticias RCN, donde las precandidatas del Centro Democrático escucharon el caso de Marta Sánchez, una adulta mayor que sirvió de fiadora para que su nieta pudiera estudiar odontología y hoy enfrenta el riesgo de perder su vivienda.

El tema se planteó en el contexto de las promesas incumplidas del gobierno de Gustavo Petro, que había anunciado la eliminación del Icetex, así como la reducción de cupos de crédito y la eliminación del subsidio a la tasa de interés, medidas que han afectado a más de 330.000 jóvenes en el país.

La señora Marta expuso su situación: "Vivo en Cajicá, Cundinamarca, y soy afectada por el Icetex y seguimos en el problema. Ya nos refinanciaron la deuda a 81 meses, después de tenerla en 60. Pasamos a cuotas de 2 millones 900 a millón 533, lo que nos da un total de $124.000.000, sabiendo que mi deuda es de $84.000.000 con 6 millones de intereses por una extensión de 6 meses. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos va a solucionar esta problemática?".

Miguel Uribe Londoño confirma su renuncia al Centro Democrático
Modernización, nuevas fuentes de financiación y pago ligado al ingreso

La primera en responder fue Paola Holguín, quien insistió en que el ICETEX necesita una reforma estructural. Señaló que el gobierno prometió condonar deudas, algo inviable, y terminó eliminando subsidios que volvieron las cuotas impagables. Para ella, la solución pasa por modernizar la entidad con apoyo tecnológico y tasas de interés más bajas, garantizadas por el Estado, especialmente para jóvenes de estratos uno, dos y tres.

Por su parte, María Fernanda Cabal criticó al actual gobierno por dejar a miles de estudiantes sin acceso a educación superior. Aseguró que es “inaudito” que 330.000 jóvenes no puedan pagar sus estudios y planteó recuperar fuentes de financiación como petróleo, carbón y gas para destinar recursos a la educación. También destacó la virtualidad como alternativa para ampliar cobertura con costos más bajos.

Paloma Valencia propuso un modelo de pago contingente al ingreso, en el que los egresados aporten un porcentaje de su salario según sus ingresos, con la posibilidad de suspender pagos si están desempleados. Consideró que este esquema daría confianza a los estudiantes para endeudarse y sugirió créditos de largo plazo junto con políticas de primer empleo que garanticen inserción laboral tras la graduación.

