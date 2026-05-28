Así podrían tumbar la extradición de Zulma Guzmán a Colombia por envenenar y matar a dos niñas

Una nueva audiencia en el proceso de extradición de Zulma Guzmán se realizó esta mañana en Londres, donde la defensa de la colombiana requerida por envenenamiento contra dos menores de edad, que les causó la muerte con una sustancia altamente peligrosa conocida como talio, anunció que presentará sus argumentos antes de finalizar junio.

El representante legal de Guzmán confirmó que el equipo de defensa presentará antes del 30 de junio todos los argumentos del por qué la señora Guzmán no debería ser extraditada a Colombia.

Esta fecha marca un punto crucial en el proceso judicial que se desarrolla en Reino Unido contra la mujer solicitada por las autoridades colombianas.

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¿Si se podría impedir la extradición de Zulma Guzmán?

El caso ha generado especial atención debido a las diligencias de verificación realizadas por expertos británicos en el sistema penitenciario colombiano. Dos especialistas del Reino Unido visitaron recientemente la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, con especial énfasis en el pabellón de psiquiatría.

Esta inspección responde a los estándares de la justicia británica, que debe evaluar si las condiciones carcelarias en Colombia cumplen con los requisitos necesarios en caso de que se apruebe la extradición de Guzmán.

La revisión del pabellón psiquiátrico sugiere consideraciones sobre las condiciones de reclusión que enfrentaría la acusada.

El proceso de extradición entre Reino Unido y Colombia sigue los protocolos establecidos por los tratados internacionales entre ambas naciones.

La defensa tendrá aproximadamente cuatro semanas para preparar y presentar sus argumentos ante la justicia británica, que deberá evaluar tanto los aspectos legales del caso como las garantías procesales y condiciones de detención.

Zulma Guzmán participó en la última audiencia

Durante la audiencia, Guzmán compareció a través de videoconferencia desde la cárcel de Brownfield, donde se encuentra recluida.

Su participación fue limitada, únicamente confirmando su fecha de nacimiento y su nombre. La próxima comparecencia está programada para dentro de 28 días.

El desenlace de este proceso legal dependerá de la valoración que realicen los tribunales británicos sobre los argumentos presentados por ambas partes.