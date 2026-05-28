Israel suspende relaciones con secretario general de la ONU tras anuncio de inclusión en lista negra

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, anunció este jueves la suspensión de las relaciones con el secretario general Antonio Guterres, al denunciar la decisión —aún no oficial— de inscribir a Israel en la “lista negra” de violencias sexuales en conflictos.

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“Terminamos con este secretario general”, declaró Danon en un video difundido en X. La misión israelí precisó que la medida implica el “congelamiento” de los vínculos con la oficina de Guterres hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre de 2026.

Rechazo a acusaciones de violencia sexual

El diplomático calificó de “escandalosa” la decisión de incluir a Israel en el listado, al considerar que se le acusa de utilizar la violencia sexual como arma de guerra. También reprochó que el secretario general coloque en el mismo plano al movimiento palestino Hamás y al Estado israelí.

El informe anual sobre violencias sexuales vinculadas a conflictos, elaborado por la ONU, había advertido en agosto que Israel podía ser incorporado en la lista negra, en la que ya figura Hamás.

Informe aún no publicado

La queja de Danon se refiere al documento del secretario general que recopila casos de violencia sexual en escenarios de guerra. Aunque el informe todavía no ha sido publicado, se presenta de manera anticipada a los Estados implicados.

La inclusión de Israel en la lista negra marcaría un precedente en la relación del país con Naciones Unidas y profundiza las tensiones diplomáticas en medio del conflicto con el movimiento islamista palestino.