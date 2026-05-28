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Así fue como ‘Mocho’ sobrevivió a aterrador ataque explosivo en El Plateado, Cauca

El perrito llegó por instinto a la base policial del Plateado tras resultar gravemente herido. Allí fue evacuado en helicóptero hacia Popayán para salvarle la vida.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
01:28 p. m.
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Un perro callejero que responde al nombre de ‘Mocho’ es el protagonista de una historia de supervivencia en el departamento de Cauca, tras resultar gravemente herido en un atentado terrorista en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

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El animal, guiado por su instinto, llegó solito hasta la estación de policía en búsqueda de ayuda, donde los uniformados le salvaron la vida.

‘Mocho’ sobrevivió a un atentado de las disidencias de las Farc en El Plateado. A pesar de las heridas que comprometían su estado de salud, el animal demostró desde el primer momento su voluntad de vivir.

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Así fue como sobrevivió ‘Mocho’ a cruel ataque de las disidencias

Al borde de la muerte, ‘Mocho’, por instinto de supervivencia buscó el camino hacia el lugar donde le salvarían la vida.

Los uniformados coordinaron de inmediato una evacuación helicoportada de urgencia hacia la capital caucana. El patrullero Edinson Asprilla, enfermero canino de la Policía de Cauca, explicó las delicadas condiciones de salud en las que llegó ‘Mocho’:

'Mocho’ ingresa con elementos extraños producto de un ataque que hubo con los compañeros de El Plateado. Aquí se le brindaron los primeros auxilios, se le sacaron los elementos extraños que tenía en el cuello.

El perrito presentaba heridas causadas por fragmentos del atentado que lo estaban consumiendo físicamente.

“Mocho’ buscó ayuda y el día de hoy puede contar una historia distinta, una historia de valentía, de empatía y de solidaridad que nos permitió poder rescatar la vida de este perrito", dijo el coronel Edwin Cubides jefe de carabineros del departamento del Cauca.

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¿Qué pasó con ‘Mocho’ tras sobrevivir al ataque?

La historia de valentía del animal conmovió al coronel Cubides, quien tomó la decisión de adoptarlo.

Conociéndolo y viendo el caso pudimos tener una afinidad. Yo soy guía canino, entonces también esto siempre me ha movido desde hace muchísimo tiempo y tomé la decisión de adoptarlo.

Actualmente, ‘Mocho’ se recupera rodeado de cuidados y afecto en su nuevo hogar. El perro que sobrevivió al atentado terrorista en una zona afectada por la violencia dejará atrás la guerra para comenzar una nueva vida donde, por primera vez, tendrá tranquilidad y amor.

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