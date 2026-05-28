Colombiana fue secuestrada y abusada durante tres días en Roma: cinco hombres fueron detenidos

Una mujer colombiana de 32 años fue rescatada en Roma luego de permanecer retenida durante tres días en un edificio abandonado, donde presuntamente fue víctima de violencia sexual grupal por parte de varios hombres. El caso derivó en la captura de cinco sospechosos, actualmente investigados por el delito de violación grupal agravada, según informó la Policía italiana.

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La investigación señala que la víctima había llegado a la capital italiana aproximadamente diez días antes de los hechos. De acuerdo con la reconstrucción oficial, la mujer se encontraba el pasado 19 de mayo en un restaurante cuando fue abordada por un hombre al exterior del lugar.

Según el reporte policial, la víctima manifestó interés en comprar una dosis de droga y fue convencida de acompañar al sujeto para concretar la entrega. Tras caminar durante cerca de 30 minutos, llegó hasta una furgoneta donde, presuntamente, fue obligada a subir por la fuerza y trasladada hasta la vía Cesare Tallone, en Roma.

¿Cómo ocurrió el secuestro y la agresión contra la colombiana en Roma?

Las autoridades italianas sostienen que la mujer fue retenida contra su voluntad dentro de un edificio abandonado, donde habría sido sometida repetidamente a agresiones sexuales por varias personas. Los investigadores indicaron que los cinco hombres identificados se habrían alternado durante aproximadamente 36 horas en medio de amenazas y actos de intimidación.

La Policía también informó que la situación se habría agravado por el presunto suministro de sustancias estupefacientes a la víctima, circunstancia que limitó su capacidad de reacción e impidió que pudiera escapar del lugar.

Solo al finalizar el tercer día, durante una nueva agresión, la mujer logró huir semidesnuda hasta la vía pública, donde pidió ayuda a un transeúnte que alertó a los servicios de emergencia.

¿Qué encontraron las autoridades italianas durante el operativo?

La víctima fue trasladada de urgencia al Policlinico Casilino, donde los médicos documentaron signos compatibles con violencia y un estado de alteración relacionado con el consumo de sustancias. La denuncia presentada por la mujer permitió activar un amplio operativo policial en el inmueble señalado como escenario de los hechos.

Tras el procedimiento fueron identificados 22 ciudadanos extracomunitarios en situación irregular dentro del edificio abandonado. Entre los identificados estaban los cinco hombres posteriormente reconocidos por la víctima mediante reconocimiento fotográfico.

La Fiscalía de Roma mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer todos los posibles delitos relacionados con el caso, incluidos la privación ilegal de la libertad y la presunta sustracción de documentos personales y del teléfono celular de la víctima.