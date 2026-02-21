CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos habría pedido la cabeza del hijo de Nicolás Maduro y otros líderes chavistas

Según reveló el diario ABC, Washington entregó una lista reservada y condiciona avances diplomáticos a resultados verificables en investigaciones penales.

Nicolás Maduro Guerra hijo del presidente
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
10:48 a. m.
La Administración de Donald Trump habría solicitado al Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez cooperación directa en investigaciones judiciales abiertas en Estados Unidos contra nueve figuras vinculadas al aparato chavista. La información fue revelada por el diario español ABC, que cita fuentes conocedoras de las conversaciones entre Washington y Caracas.

De acuerdo con esa versión, la exigencia no se limita a capturas o interrogatorios aislados. Incluye acceso a documentación, registros administrativos, trazabilidad de operaciones financieras y reconstrucción de redes empresariales presuntamente vinculadas a corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico.

Sin embargo, la cooperación estaría condicionada por un obstáculo jurídico central: la Constitución venezolana prohíbe la extradición de nacionales.

Quiénes están en la lista y por qué son estratégicos

Según ABC, Estados Unidos presentó por escrito una lista de nueve personas consideradas estratégicas para sustentar expedientes penales en curso.

Los primeros nombres son los de Alex Saab, a quien consideran clave al saber cómo se movía todo en el régimen, así como Raúl Gorrín, quien sería responsable de mover los engranajes a nivel financiero.

Entre los otros señalados están Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, incluido en expedientes penales estadounidenses vinculados a conspiraciones de narcóticos y armas. También aparece Walter Jacob Gavidia Flores, sancionado por el Tesoro por su presunto rol en esquemas de comisiones asociadas a contratos públicos.

El listado incorpora además a Tareck El Aissami y a Samark López Bello, detenidos y procesados en Venezuela en 2024 en un caso de corrupción petrolera.

Otro perfil mencionado es Pedro Luis Martín-Olivares, exresponsable de inteligencia económica imputado en Estados Unidos por narcotráfico.

¿Qué pasa con los altos mandos del régimen?

Los nombres que no aparecen en el listado, pero sin duda llaman la atención por su ausencia son los de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes no figuran en esta fase inicial.

Según este medio, "Washington prioriza objetivos que ofrezcan resultados rápidos y verificables, minimizando el riesgo de fracturas internas en el aparato de poder venezolano".

Delcy Rodríguez se encontraría en un dilema, pues en caso de no colaborar lo suficiente, Estados Unidos amenaza con una nueva ola de ataques. Sin embargo, tiene en medio la tarea de no sobrepasar sus límites como presidente encargada.

