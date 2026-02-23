CANAL RCN
Internacional

Canciller venezolano pide que Nicolás Maduro sea liberado de inmediato: ¿Se dará?

El líder del régimen fue arrestado y extraído a primera hora del pasado sábado 3 de enero.

Foto: Donald Trump vía Truth Social.
Nicolás Martínez Sánchez

AFP

febrero 23 de 2026
12:39 p. m.
Los ojos del planeta fueron testigos de la operación de película que efectuaron los uniformados de Delta Force de Estados Unidos, la cual resultó con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa.

Llamado coloquialmente como ‘madrugonazo’, el sábado 3 de enero, las aeronaves estadounidenses bombardearon puntos estratégicos a nivel militar en suelo venezolano y los agentes irrumpieron hasta una base, en donde se encontraba el dictador.

En pocos días, se cumplen dos meses del arresto

Maduro fue llevado al USS Iwo Jima, uno de los buques presentes en las aguas del Caribe en el marco de despliegue militar iniciado a finales de agosto e inicios de septiembre de 2025. En horas de la noche, aterrizó en Nueva York, donde fue privado de la libertad.

Un par de días después, el 5 de enero, tuvo su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, uno de los más respetados, no solo en Manhattan, sino en Estados Unidos.

Desde ese momento, ha habido cambios en Venezuela. Por un lado, el Gobierno quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien está ejerciendo como presidenta interina. Una de sus decisiones institucionales más contundentes fue apartar a Álex Saab, el presunto testaferro de Maduro.

También ha impulsado la ley de amnistía y, en ese camino, la liberación de presos políticos del Helicoide.

El pedido del régimen ante la ONU

Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el canciller Yván Gil exigió este lunes 23 de febrero que Estados Unidos libere a Maduro y a la primera dama. Argumentó que la operación fue arbitraria y provocó un centenar de muertos.

El funcionario del régimen también pidió que se levanten las sanciones contra el país y calificó la captura de Maduro como una “vulneración a la soberanía por un ataque militar e injustificado”.

“Venezuela ha seguido un camino, el de la paz con soberanía, de diálogo sin renunciar a nuestros principios y la reconciliación interna sin olvidar la justicia”, enfatizó.

