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Esta es la astronómica cifra por la que vendieron 14 peldaños de la Torre Eiffel

El tramo, que alcanza una altura de casi tres metros, generó una puja millonaria al ponerse a la venta.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

mayo 24 de 2026
09:11 p. m.
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Cuando en 1983 la administración de la Torre Eiffel decidió modernizar el monumento e instalar un nuevo ascensor entre sus dos últimos niveles, se vio obligada a desmantelar y cortar en 24 fragmentos la emblemática escalera helicoidal original de 1889.

A partir de ese momento, las piezas de la estructura de 324 metros, diseñada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París, iniciaron una sorprendente diáspora global.

Hoy en día, mientras algunas se resguardan en colecciones privadas, otras decoran lugares como Disneylandia, los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi (Japón) o las inmediaciones de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

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14 peldaños y 2,75 de altura:

Sobre la histórica venta de los años ochenta, la casa de subastas Artcurial destaca un detalle técnico: de todos los tramos que se vendieron en aquella fecha, "pocos permanecieron en Francia y fueron conservados por sus compradores originales".

Una de esas 24 secciones, que estuvo guardada en una colección privada durante más de 40 años, acaba de salir nuevamente al mercado, reavivando el interés por los vestigios de la "Dama de Hierro".

Se trata de una imponente pieza del siglo XIX compuesta por 14 peldaños y una altura de 2,75 metros, la cual servía originalmente para conectar el segundo y el tercer piso del monumento.

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¿Cuánto pagaron por el tramo de escalera de la Torre Eiffel que volvió al mercado?

El valor histórico y la escasez de este lote despertaron un enorme interés en el mercado, superando con creces las expectativas de los tasadores oficiales, que habían estimado, inicialmente, que la pieza se vendería por un valor de entre 120.000 y 150.000 euros.

La puja final dio la sorpresa entrado mayo de 2026, cuando un coleccionista francés logró adjudicarse el tramo tras desembolsar la suma de 450.160 euros (equivalentes a 522.546 dólares).

Aunque la cifra es sumamente alta, el mercado de reliquias parisinas ya ha registrado batallas financieras aún más intensas en el pasado. La propia casa Artcurial vendió un fragmento muy similar en el año 2016 por 523.800 euros (unos 608.000 dólares), mientras que el récord histórico absoluto se fijó en 2008 en las salas de Sotheby's, donde un comprador estadounidense pagó 552.750 euros (cerca de 642.000 dólares) por otra sección de la mítica escalinata.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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