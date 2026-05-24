Final de la Casa de los Famosos 2026 ya tiene fecha: este será el día que se conocerá el ganador

Este domingo 24 de mayo, la Casa de los Famosos conocerá de manera definitva los cuatro finalistas que competirán en votaciones por el premio de 400 millones de pesos.

Con Alejandro Estrada y Tebi Bernal, esta noche se conocerán los otros dos competidores que disputarán con ello el galardón de la tercera temporada. Esto se conocerá entre Valentino, Beba y Juanda Caribe.

Ahora, tras meses de intensas polémicas, alianzas inesperadas, discusiones de alto voltaje e incluso infidelidades que paralizaron las redes sociales, el Canal RCN ha revelado de forma oficial la fecha de cierre para su producción estrella de este año.

Esta será la fecha de la final de la Casa de los Famosos 2026

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, comenzando su transmisión especial a partir de las 8:00 p. m.

Cabe destacar que, Karen Sevillano fue la ganadora de la primera temporada, mientras que Altafulla hizo lo propio en la segunda. Karen logró superar en votaciones a Julián Trujillo, mientras que el barranquillero recibió más apoyo que Melissa Gate.

Los participantes Beba de la Cruz, Valentino Lázaro y Juanda Caribe dependen enteramente del respaldo de los votos de los televidentes para definir quiénes los acompañarán en el último tramo del juego, enfrentándose a una eliminación inminente.

El ganador de esta tercera entrega sumará su nombre al historial de triunfadores del formato en el país, sucediendo a los mencionados anteriormente.