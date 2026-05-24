Metro de Bogotá no será completamente rojo: revelan cómo se verán otros trenes del sistema

La Primera Línea del Metro de Bogotá no estará compuesta únicamente por los tradicionales trenes rojos que suelen aparecer en las imágenes oficiales del proyecto. La Alcaldía de Bogotá explicó que el sistema contará con diferentes tipos de vehículos ferroviarios y que algunos de ellos no estarán destinados al transporte de pasajeros.

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Según la administración distrital, el sistema operará con trenes de pasajeros y con vehículos auxiliares de mantenimiento, cada uno con funciones específicas dentro de la infraestructura ferroviaria. La aclaración surgió ante las dudas frecuentes de ciudadanos sobre el color y el uso de los trenes que ya comenzaron a llegar al país.

¿Por qué algunos trenes del Metro de Bogotá serán amarillos?

La Alcaldía explicó que los vehículos auxiliares tendrán color amarillo y cumplirán labores técnicas y operativas dentro del sistema. Estas máquinas no transportarán ciudadanos y estarán enfocadas en tareas de mantenimiento, instalación de sistemas y apoyo logístico.

De acuerdo con la información oficial, estos vehículos serán utilizados para cargar materiales, instalar puertas, mover cables y realizar trabajos en zonas donde los trenes de pasajeros no podrán operar. Además, cuando el sistema entre en operación comercial, también serán utilizados para el mantenimiento de fachadas y pasarelas de las estaciones.

“Serán esa fuerza silenciosa que trabaja en segundo plano para que el Metro no se detenga”, señaló la Alcaldía sobre estas máquinas auxiliares, que ya recorren algunos sectores de la línea apoyando labores de construcción.

¿Cuál será la diferencia entre los trenes de pasajeros y los auxiliares?

El Metro de Bogotá tendrá dos tipos principales de vehículos ferroviarios. Por un lado, estarán los trenes de pasajeros, compuestos por seis vagones, con capacidad aproximada para 1.800 personas, una longitud cercana a 134 metros y un peso de 231 toneladas.

Por otro lado, estarán los vehículos auxiliares, cuyo peso oscilará entre 25 y 50 toneladas y que estarán destinados exclusivamente a funciones técnicas dentro de la operación del sistema. La Alcaldía precisó que estos equipos serán fundamentales tanto en la fase de construcción como en la etapa de mantenimiento posterior.

Cuatro de estas máquinas auxiliares llegaron desde China a Colombia en septiembre de 2025. Las unidades desembarcaron en el puerto de Cartagena y posteriormente fueron trasladadas por tierra hasta Bogotá en medio de un operativo logístico especial.

La administración distrital también informó que el Metro de Bogotá registra un avance general del 77 % con corte a mayo de 2026. Entre los principales hitos reportados se encuentran 13 kilómetros de viaducto construidos, 99 % de avance en estructuras complementarias, 83 % en material rodante, 91 % en el patio taller y 37 % en estaciones.

El sistema comenzará su operación comercial en marzo de 2028, según las proyecciones entregadas por la Alcaldía. El alcalde Carlos Fernando Galán indicó además que la meta es cerrar 2026 con un 90 % de ejecución de la obra y terminar la infraestructura en septiembre de 2027.