Lionel Messi enciende las alarmas antes del Mundial de 2026: salió con molestias tras juego del Inter Miami

Las alarmas se han encendido al máximo nivel en el cuerpo técnico de la Selección Argentina y en todo el planeta fútbol. Este domingo por la noche, en lo que debía ser su última aparición con el Inter Miami antes de sumarse a la concentración albiceleste para la Copa del Mundo de 2026, Lionel Messi se vio obligado a abandonar el terreno de juego debido a una visible molestia muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda.

El preocupante episodio tuvo lugar en el Nu Stadium durante el tramo final de un electrizante partido contra Philadelphia Union, que terminó con victoria para las "Garzas" por 6-4.

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A los 73 minutos, tras una intensa batalla física bajo una fuerte tormenta que dejó el césped sumamente pesado, el astro rosarino de 38 años se tomó la parte posterior del muslo izquierdo y miró inmediatamente al banco de suplentes para solicitar el cambio.

Fiel a su estilo cuando percibe que el problema puede ser de consideración, el "Diez" no se quedó en el banquillo. Saludó rápidamente a sus compañeros y se retiró con la cabeza baja directamente hacia los camerinos, escoltado por el cuerpo médico del club para iniciar las evaluaciones pertinentes. En su lugar ingresó el joven delantero argentino Mateo Silvetti.

El director técnico y los jugadores evitaron dar diagnósticos apresurados, pero las caras de preocupación reflejaban la gravedad del contexto.

"A las puertas de la cita mundialista, perder al capitán es el peor escenario posible. Esperamos los exámenes médicos con cautela", señalaron fuentes cercanas al entorno del jugador.

A solo 18 días del pitazo inicial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el panorama para el vigente campeón del mundo es de máxima tensión.

Argentina, que tiene programado su debut frente a Jordania a finales de junio en Dallas, espera con angustia el parte médico oficial para determinar si se trata de una simple fatiga por la sobrecarga de partidos o de un desgarro que podría poner en serio riesgo la participación del astro en la que se perfila como la última Copa del Mundo de su legendaria carrera.