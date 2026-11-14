Estados Unidos autorizó nuevamente el despegue de aviones en todo el país

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos autorizó nuevamente, en la noche del pasado viernes 13 de noviembre, los despegues de los vuelos que fueron suspendidos en la tarde del mismo día.

Durante la más reciente rueda de prensa, Sean Duffy, secretario de Transporte, aseguró que el sistema tardará en volver por completo a su operatividad a vísperas de las festividades por Acción de Gracias.

¿Qué se informó sobre la suspensión de los despegues en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación había ordenado suspender la salida de vuelos domésticos en todos los aeropuertos tras la emisión de una alerta en el sistema de transporte aéreo en el país.

Durante la rueda de prensa, Duffy aseguró que el fallo se atribuyó a la antigua red de telecomunicaciones que habrían sobrecargado el sistema de control y que también habría empezado a transmitir datos erróneos.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, explicó que la FAA habría incorporado nuevos equipos tecnológicos a la infraestructura antigua que seguía estando en uso.

Pese a que se redujo la carga en la red y se restableció el servicio, autoridades advirtieron que los retrasos de los vuelos podrían prolongarse durante varios días.

Estados Unidos autorizó nuevamente los despegues

“Tenemos un sistema de tráfico de control increíblemente antiguo. El presidente, durante el último año, le ha estado pidiendo al Congreso que asigne financiamiento completo para construir un sistema de control de tráfico aéreo completamente nuevo”, aseguró Duffy.

Además, el secretario de Transporte aseguró, durante la rueda de prensa, la importancia de invertir en un nuevo sistema para que la ciudadanía no vuelva a “comparecer” por la cancelación masiva de sus vuelos.

“Tenemos a decenas de miles de personas en los aeropuertos, separadas de sus familias y sin saber dónde van a dormir esta noche. Nuestros centros de Trancón ya están operativos. Por esto, a las 8:15 p.m., hora del Este, reabrimos el espacio”, añadió.

Finalmente, el funcionario sugirió a los pasajeros consultar el itinerario de sus vuelos con cada una de las aerolíneas afectadas.