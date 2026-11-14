Sigue la disputa por los cupos a Libertadores: se movió la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026

Por la última fecha de la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 II, Independiente Santa Fe se enfrentó a Internacional de Bogotá en el Metropolitano de Techo.

El partido se jugó el viernes 13 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche, y los 'cardenales' se impusieron 0-2.

El marcador lo abrió Emerson Rivaldo Rodríguez al minuto 30 tras un pase quirúrgico de Daniel Torres. Además, la ventaja la estiró Emanuel Olivera, al minuto 63, en un tiro de esquina levantado desde el costado izquierdo.

En consecuencia, Independiente Santa Fe no solo llegó a 34 puntos en el campeonato, sino que, a falta de que América de Cali juegue su última fecha vs. Pereira, se acomodó en el segundo lugar de la tabla de reclasificación.

Así quedó la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026: está viva la disputa entre Independiente Santa Fe y América

Atlético Nacional: 94 puntos. Santa Fe: 69 puntos. América: 67 puntos. Junior: 66 puntos. (Ya está clasificado a Libertadores por ser el campeón del primer semestre). Tolima: 63 puntos. Cali: 61 puntos. Once Caldas: 61 puntos. Bucaramanga: 55 puntos. Medellín: 55 puntos. Millonarios: 53 puntos.

¿Cómo se definen los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Colombia?

Colombia tiene derecho a cuatro cupos en la Copa Libertadores: el campeón del primer semestre, el campeón del segundo semestre y los dos mejores equipos de la tabla de reclasificación que no hayan conseguido el título.

Mientras tanto, para la Copa Sudamericana también hay cuatro cupos: el campeón de la Copa Colombia y los otros tres equipos mejor ubicados en la tabla de reclasificación.

Sin embargo, en el caso de que el campeón de la Liga y la Copa sea el mismo club, se libera una 'plaza' más por reclasificación.