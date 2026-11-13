Video | Así fue el violento choque entre un buque y crucero lleno de pasajeros en Estados Unidos

Momentos de angustia se vivieron en el puerto de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos, luego de que un buque tanquero chocara contra un crucero que permanecía atracado en el río Misisipi.

El accidente se registró este viernes 13 de noviembre y provocó que la embarcación turística, identificada como American Heritage, comenzara a hundirse hasta terminar volcada.

Así fue el momento en que el crucero terminó volcado

Según el relato de la alcaldesa, después de la colisión los pasajeros comenzaron a abandonar la embarcación. Sin embargo, mientras se desarrollaba la evacuación, el crucero empezó a hundirse y finalmente volcó, provocando que varias personas cayeran al río.

La emergencia movilizó a organismos de rescate y también a embarcaciones privadas que se sumaron a las labores para sacar a los pasajeros del agua.

Las imágenes mostraron el momento del impacto y posteriormente al American Heritage parcialmente sumergido y volcado, mientras los equipos de emergencia auxiliaban a las personas que se encontraban en el río.

¿Qué pasó con las personas que iban en el crucero?

Las autoridades informaron que 30 pasajeros y dos policías que participaron en el rescate fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica. Ninguno de ellos se encontraba en estado crítico.

La temperatura del agua del río Misisipi al momento del accidente habría estado alrededor de los 19 grados centígrados.

La alcaldesa Moreno explicó que las personas rescatadas recibieron mantas y agua antes de ser trasladadas a las instalaciones del puerto, donde fueron reunidas en un auditorio.

Allí, las autoridades organizaron el registro de pasajeros y tripulantes para verificar que todos estuvieran a salvo y establecer que no hubiera personas desaparecidas.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, calificó lo ocurrido como un milagro y señaló que recibió una llamada del presidente Donald Trump, quien puso a disposición los recursos necesarios para atender la emergencia.

¿Cuáles son las hipótesis del accidente entre el buque y el crucero?

La capitana Melanie Burnham, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva Orleans, indicó que ya comenzaron las investigaciones para determinar qué provocó la colisión.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el buque tanquero habría sufrido algún tipo de pérdida de control. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía están recopilando pruebas y testimonios para establecer las circunstancias exactas del accidente.