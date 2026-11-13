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Se suspende la salida de vuelos domésticos en los EE. UU. y se evaluará el aterrizaje de vuelos internacionales

El secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, indicó que podría tratarse de un problema de comunicación.

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 13 de 2026
04:46 p. m.
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Por razones de seguridad, ante una situación extraordinaria, se declaró la tarde del viernes 13 de noviembre una alerta en el sistema de transporte aéreo de los Estados Unidos.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se suspende la salida de vuelos domésticos en todos los aeropuertos, hasta nuevo aviso. Dicho de otro modo, "todo el tráfico de salida deberá permanecer en tierra”.

Además, se evaluará de manera individual el ingreso de vuelos internacionales que se encuentran de camino a los Estados Unidos.

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¿A qué se debe la alerta de seguridad en el sistema de transporte aéreo de los EE. UU.?

Ambas medidas, según el secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, se habrían adoptado en respuesta a un problema en las comunicaciones del control de tráfico aéreo:

“La Administración Federal de Aviación ha emitido una orden de inmovilización en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EE. UU., tras un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta. Los técnicos de la FAA están investigando el problema”.

Además, el jefe de la cartera de Transporte Nacional se comprometió a proporcionar “actualizaciones inmediatas a medida que dispongamos de más información”.

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Congreso aprobó inversión millonaria para renovar el sistema de comunicaciones aéreas en el país:

La suspensión, iniciada en Chicago y extendida a nivel nacional, es la segunda que cubre a todos los aeropuertos del país, desde los acontecimientos registrados el 9-11.

La FAA no ha proporcionado detalles sobre la falla, pero es bien sabido que el Congreso de los EE. UU. aprobó una partida de 12.500 millones de dólares para renovar su antiguo sistema de comunicaciones.

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