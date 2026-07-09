Estados Unidos ha atacado más de 170 objetivos en Irán desde que Trump dio por terminada la tregua

Desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminada la tregua alcanzada con Irán en junio, en conversaciones con la prensa, los Estados Unidos han atacado al menos 170 objetivos en la costa sur de la república islámica.

Según explicó el Mando Central de los EE. UU., a través de la red social X, los nuevos ataques tienen como objetivo “reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

El mensaje hace referencia a los ataques registrados en el paso marítimo de Ormuz en contra de tres buques mercantiles, en el transcurso del martes, 7 de abril.

¿Qué objetivos ha alcanzado Estados Unidos en Irán?

En su nueva ofensiva, las tropas estadounidenses en Oriente Medio han atacado sistemas de defensa aérea, estaciones de radar, misiles antibuque y pequeñas embarcaciones, a lo largo de la costa sur del país.

Con los ataques de los últimos dos días, Estados Unidos cumple las amenazas realizadas por el presidente Trump, que dijo que atacaría “duro” a Irán.

En respuesta, Teherán habría realizado ataques contra instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico, como Bahrein, Kuwait y Qatar.

El jueves, Irán despidió a su líder supremo, Alí Jamenei, que murió en la primera ronda de ataques de Estados Unidos e Israel contra el país, a finales de febrero de 2026.

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Tensiones entre ambos países vuelven a escalar, tras días de conversaciones:

En respuesta a la nueva ola de ataques de los Estados Unidos, el líder negociador de Irán advirtió: “Estados Unidos aún no ha aprendido que el matoneo y el incumplimiento tienen un costo. Lo digo claramente: si atacan, serán atacados. No agiten las manos y los pies en vano, que se hundirán más. El estrecho de Ormuz solo se abrirá si Irán está a cargo, no con amenazas estadounidenses”.

Trump no se quedó atrás y señaló que, si bien les han "dado fuerte. Por cada golpe que nos den, les devolveremos veinte". El jueves, el republicano acordó en conversaciones con Benjamin Netanyahu continuar coordinando sus acciones en Oriente Medio.

E Israel compartió información de inteligencia sobre un supuesto plan de Irán para asesinar a Trump, el mismo día en el que la república islámica despidió a su antiguo líder, con carteles que piden la cabeza del mandatario estadounidense.