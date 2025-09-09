¿Piensa migrar? Casi dos millones de latinos se encuentran desempleados en los EE. UU.

Recientemente, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que 1.8 millones de latinos, que migraron persiguiendo el sueño americano, se encuentran desempleados. Y, a ellos, otros 90.000 se sumaron el último mes.

El Departamento de Trabajo advierte que, entre abril del 2024 y marzo del 2025, fueron creados 911.000 trabajos menos, de lo que se tenía previsto.

En total, fueron 176.00 puestos menos en el sector de hotelería y ocio, 158.000 puestos nuevos en el sector de servicios profesionales y empresariales y 126.000 puestos menos entre los minoristas.

Hispanos y recién graduados son los más afectados por la tendencia a la baja en el mercado laboral:

De acuerdo con el Banco Federal de la Reserva, con sede en Nueva York, en agosto el desempleo creció un 4.3% y alcanzó un abrumador 5.3% entre latinos y recién graduados.

Analistas sugieren que el gigante norteamericano se enfrenta al peor mercado laboral de la última década. A pesar de que el presidente Donald Trump sugirió en 2024 que las cifras habían sido maquilladas para favorecer a los demócratas, aunque entonces, el mercado laboral había creado 818.000 puestos de trabajo menos, a lo que se tenía estimado.

¿Cómo se comporta el mercado laboral en Colombia? Esto dicen las cifras

De acuerdo con los resultados revelados en la última Gran Encuesta Integrada de Hogares para el mercado laboral colombiano, con corte a julio del 2025, el desempleo, o tasa de desocupación bajó hasta alcanzar un 8.8%.

En julio del 2024, se encontraba un 1.1% por encima; es decir, en el 9.9% que, aunque, parece mínimo, hace del 2025 “un muy buen año en el mercado laboral”, según la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola.

Además, informó que “tanto la tasa global de participación, como la tasa de ocupación, se asemejan mucho más a las del 2018, dos años antes de la pandemia (…) y la tasa de desocupación es la más baja desde que es comparable la serie, en 2001” y la brecha de género se redujo hasta alcanzar un 4,0%.