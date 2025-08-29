Desempleo bajó al 8,8% en julio del 2025: mejoró con respecto al año pasado

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola, reveló este viernes los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el mercado laboral, de julio del 2025.

De acuerdo con los datos obtenidos con la metodología utilizada desde el 2021, adoptada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el desempleo, o tasa de desocupación, se ubicó en el 8,8%.

El año anterior, en julio del 2024, se ubicaba en 9,9%. Es decir 1,1 puntos porcentuales por encima de los resultados obtenidos al inicio del segundo semestre del 2025.

¿Qué dicen los datos de la última encuesta sobre la tasa de ocupación en Colombia?

De otro lado, la tasa de ocupación se ubicó en 58,9%. Un incremento significativo en comparación con el 2024, cuando el mismo indicador se encontraba en 57,8%.

Una tendencia al alza, que también siguió la tasa global de participación, pasando de 64,2% en julio del 2024, a un 64,6% en julio de este año.

De acuerdo con el análisis de Urdinola, “tanto la tasa global de participación, como la tasa de ocupación, se asemejan mucho más a las del 2018, dos años antes de la pandemia (…) y la tasa de desocupación es la más baja desde que es comparable la serie, en 2001”. En conclusión “el 2025 ha sido un muy buen año en el mercado laboral. Ha tenido tasas de desocupación históricas, que han venido aportando” a los resultados actuales.

También la brecha de género disminuyó en el último año:

La brecha de género, de julio del 2024 a julio del 2025, también se redujo en 1,2%, pasando de un 5,2% a un 4,0%. Los resultados, sin embargo, siguen siendo desalentadores.

La tasa de ocupación para mujeres se ubicó en un 47,5% y, para el caso de los hombres, alcanzó un 76,7%. Mientras, la tasa de desocupación en mujeres fue de un 7,1% y, en hombres, de 11,1%.

Aunque los cambios, en su mayoría, se mantuvieron por debajo de los dos puntos, en el panorama laboral se traducen en que: 766.000 personas se sumaron al porcentaje de la población ocupada.

De ellos, 186.000 lo hicieron a las ramas de alojamiento y servicios de comida y otros 172.000, a las ramas de transporte y almacenamiento. A la par que la población desocupada registró una disminución 230.000 personas. Grandes noticias para el mercado laboral.