Estados Unidos toma radical decisión con visas de ciudadanos de 75 países: Colombia incluido

El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció que a partir del próximo miércoles 21 de enero de 2026 se suspenderán indefinidamente todos los procedimientos de visado para ciudadanos de 75 naciones.

La medida, revelada inicialmente a través de un memorando interno del Departamento de Estado, representa uno de los cierres fronterizos administrativos más amplios en la historia moderna del país, afectando a más de un tercio de los Estados soberanos del mundo.

RELACIONADO En esto quedó el valor de la visa de turismo para Estados Unidos en 2026

Esta norma permite rechazar a cualquier solicitante que, a juicio del oficial, tenga probabilidades de depender de la asistencia gubernamental o de los beneficios financiados por los contribuyentes estadounidenses.

¿Qué países estarán afectados por la medida de Estados Unidos?

Este mismo miércoles, la cadena Fox News, confirmó la lista completa de los 75 países. Informes confirman que naciones de gran relevancia geopolítica y comercial están incluidas. Entre ellas destacan Rusia, Irán, Somalia, Afganistán, Nigeria, Tailandia, Egipto y Brasil.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Además de ello, se confirmó que Colombia también forma parte de este grupo de naciones restringidas. La inclusión de países con fuertes lazos comerciales y turísticos con EE. UU. sugiere que los criterios de la administración no solo se limitan a la seguridad nacional, sino también a factores de salud, edad, dominio del inglés y estabilidad financiera de los solicitantes.

"La guía instruye a los funcionarios consulares a negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos, sopesando una amplia gama de factores, incluida la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo", informó Fox News.

La medida llega en un momento especialmente crítico: a menos de seis meses de que comience el Mundial de Fútbol 2026, que Estados Unidos coorganiza con México y Canadá.

Listado completo aquí:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice

Bután, Bosnia, Brasil, Birmania (Myanmar), Camboya, Camerún

Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití

Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte

Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua

Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas

Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria

Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y

Yemen.