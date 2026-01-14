CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos toma radical decisión con visas de ciudadanos de 75 países: Colombia incluido

El objetivo de esta medida es para frenar la entrada de migrantes en el país.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 14 de 2026
11:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció que a partir del próximo miércoles 21 de enero de 2026 se suspenderán indefinidamente todos los procedimientos de visado para ciudadanos de 75 naciones.

La medida, revelada inicialmente a través de un memorando interno del Departamento de Estado, representa uno de los cierres fronterizos administrativos más amplios en la historia moderna del país, afectando a más de un tercio de los Estados soberanos del mundo.

En esto quedó el valor de la visa de turismo para Estados Unidos en 2026
RELACIONADO

En esto quedó el valor de la visa de turismo para Estados Unidos en 2026

Esta norma permite rechazar a cualquier solicitante que, a juicio del oficial, tenga probabilidades de depender de la asistencia gubernamental o de los beneficios financiados por los contribuyentes estadounidenses.

¿Qué países estarán afectados por la medida de Estados Unidos?

Este mismo miércoles, la cadena Fox News, confirmó la lista completa de los 75 países. Informes confirman que naciones de gran relevancia geopolítica y comercial están incluidas. Entre ellas destacan Rusia, Irán, Somalia, Afganistán, Nigeria, Tailandia, Egipto y Brasil.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Además de ello, se confirmó que Colombia también forma parte de este grupo de naciones restringidas. La inclusión de países con fuertes lazos comerciales y turísticos con EE. UU. sugiere que los criterios de la administración no solo se limitan a la seguridad nacional, sino también a factores de salud, edad, dominio del inglés y estabilidad financiera de los solicitantes.

"La guía instruye a los funcionarios consulares a negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos, sopesando una amplia gama de factores, incluida la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo", informó Fox News.

La medida llega en un momento especialmente crítico: a menos de seis meses de que comience el Mundial de Fútbol 2026, que Estados Unidos coorganiza con México y Canadá.

Listado completo aquí:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice
Bután, Bosnia, Brasil, Birmania (Myanmar), Camboya, Camerún
Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití
Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua
Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria
Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y
Yemen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Sale a la luz transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro en EE. UU.: así se defendió

Tailandia

Tragedia en Tailandia: grúa colapsó, cayó sobre un tren y dejó al menos 32 muertos

Venezuela

¿Qué tanto podría tardar la transición democrática en Venezuela?

Otras Noticias

Catatumbo

Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

Las escuelas rurales en Tibú y El Tarra mantienen en riesgo su apertura por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias.

Jhon Arias

Jhon Arias tiene todo encaminado para volver al fútbol brasileño: este equipo gestiona su paso

El futbolista colombiano Jhon Arias ya estaría en negociaciones para regresar a Brasil, lo que sería un duro golpe para Fluminense.

Inteligencia Artificial

La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA

Redes sociales

Yaya Muñoz confirma de manera rotuna el fin de su relación con José Rodríguez: estas fueron las razones

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS