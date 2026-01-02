En esto quedó el valor de la visa de turismo para Estados Unidos en 2026

El panorama para los colombianos que desean viajar a Estados Unidos ha dado un giro significativo al iniciar este 2026. Tras los ajustes implementados en el último trimestre del año anterior, el costo de la visa de turismo (B1/B2) se ha consolidado en una cifra que desafía el presupuesto de muchos solicitantes, superando la barrera de los 1,7 millones de pesos colombianos.

Desde octubre de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. y la administración actual oficializaron un incremento sustancial. Para este 2026, el valor total que debe cancelar un colombiano por la visa de turismo o negocios es de 435 dólares.

Convertido a la moneda local, y dependiendo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el trámite ronda hoy entre los $1.750.000 y $1.850.000 pesos colombianos, representando un aumento de más del 100% respecto a las tarifas de hace apenas dos años.

El 2026 introduce una novedad importante en el sistema de cobros: el ajuste automático por inflación. A diferencia de años anteriores donde las tarifas permanecían estáticas por largos periodos, las autoridades estadounidenses han establecido que los costos de los servicios consulares podrán ajustarse anualmente basándose en el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos.

El impacto en los viajeros colombianos

Este incremento llega en un momento crítico, justo cuando la demanda de visas se dispara debido a la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica. Para una familia promedio de cuatro personas, el costo del visado ahora puede superar los 7 millones de pesos, sin contar los gastos de desplazamiento a Bogotá para la entrevista o la toma de huellas.

A pesar del alza en los precios, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ha reportado una mejora en los tiempos de espera para las citas de primera vez, gracias a la contratación de más personal consular y la optimización del sistema de renovación sin entrevista, que sigue vigente para quienes tienen su visa vencida hace menos de 48 meses.