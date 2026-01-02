CANAL RCN
Economía

En esto quedó el valor de la visa de turismo para Estados Unidos en 2026

Conozca el valor de este documento que año tras año lo piden los colombianos.

Foto: Embajada de Estados Unidos y Freepik.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
05:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama para los colombianos que desean viajar a Estados Unidos ha dado un giro significativo al iniciar este 2026. Tras los ajustes implementados en el último trimestre del año anterior, el costo de la visa de turismo (B1/B2) se ha consolidado en una cifra que desafía el presupuesto de muchos solicitantes, superando la barrera de los 1,7 millones de pesos colombianos.

Desde octubre de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. y la administración actual oficializaron un incremento sustancial. Para este 2026, el valor total que debe cancelar un colombiano por la visa de turismo o negocios es de 435 dólares.

Actualizan listado de países que no requiere de visa para los colombianos: estos son
RELACIONADO

Actualizan listado de países que no requiere de visa para los colombianos: estos son

Convertido a la moneda local, y dependiendo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el trámite ronda hoy entre los $1.750.000 y $1.850.000 pesos colombianos, representando un aumento de más del 100% respecto a las tarifas de hace apenas dos años.

El 2026 introduce una novedad importante en el sistema de cobros: el ajuste automático por inflación. A diferencia de años anteriores donde las tarifas permanecían estáticas por largos periodos, las autoridades estadounidenses han establecido que los costos de los servicios consulares podrán ajustarse anualmente basándose en el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos.

El impacto en los viajeros colombianos

Este incremento llega en un momento crítico, justo cuando la demanda de visas se dispara debido a la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica. Para una familia promedio de cuatro personas, el costo del visado ahora puede superar los 7 millones de pesos, sin contar los gastos de desplazamiento a Bogotá para la entrevista o la toma de huellas.

A pesar del alza en los precios, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ha reportado una mejora en los tiempos de espera para las citas de primera vez, gracias a la contratación de más personal consular y la optimización del sistema de renovación sin entrevista, que sigue vigente para quienes tienen su visa vencida hace menos de 48 meses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Este fue el carro más vendido en Colombia en 2025: vea el top 10 de modelos

Subsidios en Colombia

Útiles escolares 2026: así funcionan los subsidios de las cajas de compensación

Comercio

Venta de motocicletas aumentó casi en un 35% en el país durante 2025

Otras Noticias

Barranquilla

En esto quedaría la tarifa de transporte público en Barranquilla tras aumento del salario mínimo

El AMB analiza el incremento del valor del pasaje en el transporte público de la ciudad luego del aumento del salario mínimo.

Estados Unidos

Luto en el cine: encuentran sin vida a la hija de un reconocido actor en Estados Unidos

La mujer fue hallada en un apartamento de San Francisco sin vida en la madrugada del 1 de enero.

Fútbol

Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores