Experto pronostica cuál sería el futuro de Venezuela: el paso a seguir de Trump y el papel de María Corina

El presidente Donald Trump generó controversia al expresar dudas sobre el liderazgo de María Corina Machado en Venezuela.

Durante una rueda de prensa, el republicano señaló: “Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Trump cuestionó el liderazgo de María Corina Machado

Las declaraciones del mandatario surgieron al ser consultado sobre la posibilidad de que Machado asuma el control tras la captura de Maduro. Trump también aseguró no tener conocimiento sobre su paradero y confirmó que no ha sostenido ningún diálogo.

Paralelamente, el gobierno estadounidense reconoció que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, como presidenta encargada mientras avanza la transición.

Por su parte, la Nobel de Paz respondió a través de un comunicado en sus redes sociales exigiendo que Edmundo González, a quien calificó como presidente electo, asuma de inmediato su mandato constitucional y sea reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

¿Cómo será el diálogo con el chavismo?

El profesor Víctor Mijares, analista en Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes, explicó en Noticias RCN que existe una evaluación realista de la situación basada en los hechos consumados.

Según el experto, el chavismo mantiene la capacidad de represión y el control de las instituciones, aunque carece de capacidad defensiva ante operaciones, especialmente aquellas con la envergadura de la estadounidense.

Sobre el contacto entre Trump y Rodríguez, Mijares lo interpretó como una negociación muy dura, haciendo énfasis en el despliegue militar que se sigue en pie y la presión interna. Hay dudas sobre cómo sería una confrontación entre el poder chavista y Estados Unidos.

Respecto al futuro de la oposición venezolana, consideró que González y Machado pueden tener un lugar y un rol importante histórico en el regreso a la democracia; pero la realidad es que no están en el país ni controlan ninguna institución. El experto señaló que la administración Trump negociará con aquellas fuerzas que efectivamente demuestren tener algo de control para estabilizar.

El analista contextualizó la estrategia estadounidense como parte de un proyecto geopolítico más amplio que busca expulsar a potencias e intereses regionales como China, Rusia e Irán; en aras de convertir al hemisferio en una unidad político-energética y económica. Mijares recordó la ocupación de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, aunque aclaró que en Venezuela no hay interés en una ocupación territorial.