CANAL RCN
Colombia

Anuncio de última hora sobre las obras en la avenida 68 de Bogotá: expectativa en millones de personas

El IDU entregó detalles sobre las obras del grupo 9.

Foto: IDU.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 24 de 2026
10:02 p. m.
El Distrito dio a conocer una noticia que alegró a millones. Resulta que el grupo 9 de las obras en la calle 100 con carreras 48 y novena alcanzaron el 80% de avance. Es importante recordar que incluyen la troncal de Transmilenio por la avenida 68.

Además, el proyecto busca beneficiar a quienes viven en Suba y Usaquén principalmente. Tomando como referencia enero de 2024, cuando el avance había cerrado en 32% en cambio de 72.07% como estaba contemplado; lo cierto es que el trabajo se evidencia.

Grupo 9 llegó al 80%

Un punto importante es que la tubería culminó su proceso y la construcción de cámaras en los pozos está por encima del 50%.

Con respecto a los detalles de la obra, el primero para destacar es que tendrá dos estaciones de Transmilenio en las carreras 19 y 11. Ambas ya cuentan con 65% de avance, por lo cual están formadas con cimentación, instalación de estructuras metálicas y cubiertas.

Está conformada con 2.23 kilómetros, tendrá tres carriles mixtos, un carril para Transmilenio, 40.115 metros cuadrados de espacio público, 13.662 metros cuadrados de zonas verdes y 3.1 kilómetros de ciclorrutas.

Obra será entregada este año

Partiendo de estos resultados, la estimación que hizo el Instituto Distrital de Desarrollo (IDU) es que el grupo sea entregado antes de que el 2026 culmine. Orlando Molano, director de la entidad, explicó que lo vendrá será la jardinería del espacio público, mejoramiento de andenes, iluminación y rematando el pipe jacking.

Además, precisó que las técnicas empleadas han permitido que no sea necesario abrir zanjas en la superficie, un detalle que reduce los impactos en la movilidad y genera un ahorro considerable a la hora de acabar la estructura.

Otro ítem relevante es que con la autopista Norte habrá una conexión con la estación de Transmilenio en la calle 100 a partir del puente peatonal de la calle 97. Molano contó que lleva varios años cerrado porque no hubo conexión, pero ahora la realidad será otra.

