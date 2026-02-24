Contundente decisión: Alejandro Estrada recibió castigo en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia están atravesando su séptima semana de competencia en donde las polémicas, las sorpresas y los problemas de convivencia no se han hecho esperar.

Pese a las alianzas y rivalidades que cada vez toman mayor fuerza, el ‘Jefe’ ha manifestado estar al tanto de todos los detalles que se desarrollan en el juego. Por esto, la más reciente gala se convirtió en el espacio ideal para tomar decisiones sobre el futuro de un participante que ha incumplido las reglas.

¿Qué pasará con Alejandro Estrada?

Según las más recientes declaraciones del ‘Jefe’, Alejandro Estrada ha aprovechado varios instantes en los que se reproduce música en el lugar para tapar su micrófono y tener conversaciones importantes con sus demás compañeros. Dicha acción se encuentra prohibida en el juego, toda vez que los participantes no pueden tapar, bajo ninguna circunstancia, el micrófono.

Por esto, el actor fue sancionado ya que deberá pasar dos noches en el famoso calabozo que se encuentra ubicado entre el comedor, el gimnasio y las escaleras del lugar. Por supuesto, la novedad generó varias reacciones ya que algunos participantes manifestaron que dicho castigo podría interrumpir las noches románticas que el hombre ha protagonizado con su compañera Yuli Ruíz.

Así mismo, el ‘Jefe’ reiteró que de volver a reincidir con dichas conductas habrá consecuencias más graves. Por esto, participantes especularon que el actor podría ir directo a la placa de nominados si tapa nuevamente su micrófono.

RELACIONADO Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira

Mensaje de Nicolás Arrieta hacia Alejandro Estrada

Por otro lado, Nicolás Arrieta, el más reciente eliminado del programa, tuvo la oportunidad de ir por última vez a la casa para conectarse con sus excompañeros y enviar un mensaje. Dicho espacio fue aprovechado por el creador de contenido para revelar su sentimiento de agradecimiento por la oportunidad de crear lazos cercanos durante su paso y exaltar la paciencia que tuvieron con él.

No obstante, también decidió enviarle un saludo a Alejandro Estrada, quien protagonizó serios enfrentamientos con él. Según Arrieta, se sintió defraudado ante la “falta de argumentos” que recibió del actor en un reciente posicionamiento. Finalmente, lo invitó a ser auténtico para dejar de “forzar” sus actitudes en el juego.