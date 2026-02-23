¿Qué pasará con el Cártel de Jalisco tras la caída de su líder, alias El Mencho?

La muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco, abrió un nuevo capítulo en el mapa criminal de México.

El capo, considerado el más poderoso del país y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, murió tras resultar herido en un enfrentamiento con el Ejército en Tapalpa, Jalisco, y fallecer durante su traslado aéreo a Ciudad de México.

Su caída no pasó inadvertida. El CJNG reaccionó con bloqueos de carreteras, quema de vehículos e incendios de negocios en Jalisco y en otros estados del país.

La pregunta ahora es qué ocurrirá con una de las organizaciones criminales más poderosas.

¿Qué es el Cártel de Jalisco y por qué es tan poderoso?

Fundado en 2009 por 'El Mencho', el Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó como una de las organizaciones más fuertes del narcotráfico en México.

Según el gobierno de Estados Unidos, Oseguera era uno de los principales responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia territorio estadounidense.

David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group, sostiene que el CJNG es “una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, capacidad de reclutamiento y de armas”.

La agencia antidrogas estadounidense (DEA) señala que sus actividades no se limitan al tráfico de drogas. También incursionó en extorsión, robo de gasolina y tráfico de personas.

El grupo se caracterizó por exhibir su poder. Difundió imágenes de sicarios con armamento de alto calibre y vehículos blindados. En 2020 atentó contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina, y en noviembre estuvo detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Por qué tras la muerte de alias El Mencho desataron una ola de violencia?

Tras el operativo contra Oseguera, la reacción del CJNG se extendió más allá de Jalisco. Hubo bloqueos e incendios en Puerto Vallarta, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero.

El analista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez señaló que las autoridades preveían una reacción, pero no que fuera de alcance nacional ni que activaran células afines en distintos puntos del país.

A pesar de la respuesta violenta, Rodríguez considera que el operativo fue exitoso en términos tácticos, pues el cártel no logró impedir que Oseguera fuera abatido y trasladado por las autoridades.

¿Qué pasará con el Cártel de Jalisco sin alias El Mencho?

Nemesio Oseguera era un líder con fuerte control interno, comparable a figuras como Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada. Sin embargo, no tenía un sucesor claro.

Su hijo mayor, conocido como 'El Menchito', fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua, lo que reduce la posibilidad de una sucesión directa.

Los expertos plantean dos escenarios principales: que el cártel mantenga sus operaciones bajo una nueva dirección interna sin fracturarse, o que se abra una disputa por el liderazgo.

En caso de una guerra interna, “tendríamos un incremento de la violencia homicida”, advierte el experto en seguridad David Saucedo.

Desde Crisis Group señalan que la ausencia de una sucesión definida puede generar un vacío de poder que abra la puerta a reacomodos violentos dentro de la organización.