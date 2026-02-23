CANAL RCN
La cara no mostrada de las guerras: violencia sexual utilizada como arma a nivel mundial

Reem Alsalem estuvo en Noticias RCN analizando la violencia sexual en tiempos de guerra.

febrero 23 de 2026
11:40 a. m.
La relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Niñas y las Mujeres, Reem Alsalem, alertó sobre el preocupante incremento en la violencia sexual utilizada como arma de guerra en diversos conflictos armados a nivel mundial, además de la persistente impunidad.

En entrevista con Noticias RCN, Alsalem explicó que su función como relatora consiste en trabajar con estados y sociedad civil para prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

¿Cómo ve el tema de los bombardeos en Colombia?

Sobre la situación en Colombia, expresó preocupación por la muerte de menores en bombardeos, recordando que el derecho internacional aclara que, durante el tiempo de guerra, las leyes obligan, tanto a estados como otros agentes implicados, a hacer una distinción entre los objetivos militares y civiles.

Alsalem informó que, durante los conflictos, en varios países se está utilizando abuso y la violencia sexual contra las mujeres y las niñas; y contra los hombres y niños, para someter y destrozar poblaciones.

Con respecto a la violencia intrafamiliar, enfatizó la necesidad de “tener rutas claras que funcionen para que una víctima pueda informar y obtener la protección y la asistencia”.

Medidas en caso Epstein y crítica a la mutilación genital

Frente al mediático caso de Jeffrey Epstein, confirmó que emitieron un comunicado tras reunirse con víctimas en el que exigieron que el Gobierno de Estados Unidos libere toda la información, dado que solo se conoce el 2%.

De la mano con este punto, habló acerca de las políticas migratorias en Estados Unidos. Alsalem expresó preocupación por la separación de niñas de sus familiares y las condiciones de detención. Recordó que, según el Derecho Internacional, su interés superior debe ser siempre la ruta, siendo el norte de todas las acciones.

La relatora también abordó la mutilación genital femenina que afecta a más de 230 millones de niñas según cifras de la ONU, con 23 millones más en riesgo. Advirtió sobre intentos de reabrir la puerta de esta mutilación bajo argumentos culturales, lo cual sería un retroceso significativo a nivel mundial.

