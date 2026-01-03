Estos son los países que rechazan la operación militar de EE. UU. en Venezuela

Una amplia ola de reacciones internacionales se desató este sábado tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, confirmado por el presidente Donald Trump, quien aseguró que se trató de una ofensiva “a gran escala” que derivó en la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país.

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela

El Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Washington y decretó el estado de excepción, mientras varios países aliados y vecinos de Venezuela rechazaron de forma contundente la acción estadounidense, en contraste con el respaldo expresado por el presidente argentino, Javier Milei.

Rusia condenó la ofensiva y afirmó que no existía justificación alguna para el uso de la fuerza. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sostuvo que la acción es “profundamente preocupante y condenable”, al considerar que la “hostilidad ideológica” prevaleció sobre la diplomacia. Posteriormente, Moscú exigió información “inmediata” sobre el paradero de Maduro.

Irán, aliado estratégico de Caracas, también condenó “firmemente el ataque militar estadounidense”, al denunciar una “flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial” de Venezuela, según un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó los hechos como un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América Latina, y pidió una reacción de la comunidad internacional frente al “criminal ataque” de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de fuerzas militares hacia la frontera. Además, solicitó la convocatoria “inmediata” del Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Colombia es miembro no permanente este año.

En Europa, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, hizo un llamado a la “contención” y al respeto del derecho internacional tras conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. España expresó su disposición a ofrecer “buenos oficios” para alcanzar una solución pacífica y negociada a la crisis, mientras Alemania señaló que sigue la situación “con gran preocupación”.

Italia, por su parte, informó que la primera ministra Giorgia Meloni está monitoreando de cerca los acontecimientos y recabando información sobre sus ciudadanos en Venezuela.

Desde el Cono Sur, el presidente chileno saliente Gabriel Boric instó a buscar una salida pacífica a la crisis venezolana y subrayó que esta debe resolverse “mediante el diálogo”. En Bolivia, el expresidente Evo Morales repudió “con total contundencia” el “bombardeo” estadounidense y afirmó que “Venezuela no está sola”.

Presidente Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro

En contraste con la mayoría de las reacciones internacionales, el presidente argentino Javier Milei celebró el arresto de Maduro con un mensaje en redes sociales en el que escribió: “LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Dentro de Estados Unidos también surgieron voces críticas. El senador demócrata Brian Schatz afirmó que su país no tiene “intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra” y advirtió contra “otra aventura estúpida”. En la misma línea, el senador Rubén Gallego calificó la acción como “ilegal” y sostuvo que “no hay razón para que estemos en guerra con Venezuela”.