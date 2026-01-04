CANAL RCN
Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos

Conozca cómo es el recinto donde se encuentra el mandatario venezolano tras ser capturado.

Cayó Nicolás Maduro tras operación militar de Estados Unidos en Venezuela
Foto: AFP

enero 04 de 2026
09:05 a. m.
Tras una vertiginosa operación militar y judicial sin precedentes denominada "Resolución Absoluta", Nicolás Maduro Moros ha pasado su primera noche en territorio estadounidense, no como jefe de Estado, sino como el detenido de más alto perfil en la historia reciente de la justicia federal de los Estados Unidos.

El traslado, que comenzó en la madrugada del viernes 2 de enero con incursiones aéreas sobre Caracas, culminó el sábado por la tarde cuando un avión del Departamento de Justicia aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, al norte de Nueva York. Bajo un gélido clima de -2°C, Maduro descendió de la aeronave esposado y escoltado por agentes de la DEA y el FBI.

Desde allí, un helicóptero lo transportó hacia Manhattan, sobrevolando el río Hudson, para cumplir con los protocolos iniciales de procesamiento antes de ser recluido definitivamente.

Esta es la cárcel federal a donde fue trasladado Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York

El destino final de Maduro para esperar su comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein no ha sido un centro de detención ordinario. Se trata del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una instalación federal de máxima seguridad que ha ganado fama mundial por albergar a los criminales más peligrosos y figuras de alto perfil.

Conocido en el ámbito penitenciario como un "infierno en la tierra" debido a sus estrictas condiciones y problemas de mantenimiento, el MDC de Brooklyn es ahora el hogar de Maduro. Allí, el venezolano se ha convertido en "vecino" de pabellón de figuras como Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, el rapero Sean "Diddy" Combs" y otros narcotraficantes de renombre como Rafael Caro Quintero.

Las condiciones en esta prisión son drásticamente distintas a las del Palacio de Miraflores:

  • Aislamiento extremo: Se espera que, por su perfil, Maduro permanezca en una unidad de segregación administrativa para garantizar su seguridad.
  • Vigilancia 24/7: La seguridad es total, con tecnología de monitoreo constante para evitar cualquier intento de comunicación no autorizada.
  • Infraestructura severa: El centro ha sido criticado históricamente por fallas en la calefacción y falta de luz natural, elementos que ahora forman parte de la rutina del detenido.
