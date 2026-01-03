VIDEOS: Así celebran los venezolanos en el mundo la captura de Nicolás Maduro

Lo que comenzó como una madrugada de incertidumbre militar se transformó, en cuestión de minutos, en un estallido de esperanza para millones de personas.

Tras la confirmación del presidente Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro, los venezolanos se tomaron las calles de las principales capitales del mundo para celebrar lo que consideran el inicio de una nueva era.

Desde las primeras horas de este 3 de enero, las redes sociales se han inundado de videos que documentan escenas de llanto, abrazos y banderas tricolores ondeando en señal de victoria.

Venezolanos festejan en Colombia, Perú, Chile y EE. UU por la captura de Nicolás Maduro

El eco de la libertad no tardó en resonar en los países que han acogido al mayor número de migrantes. En Colombia, Perú y Chile, puntos de concentración emblemáticos se llenaron de ciudadanos que, entre cánticos, agradecieron el desenlace de la operación militar estadounidense. "No esperábamos recibir el año con una Venezuela libre; el sufrimiento finalmente termina hoy", comentó emocionada una joven en una de las grabaciones virales desde Lima.

En Estados Unidos, específicamente en Florida, las caravanas de vehículos y las reuniones espontáneas han colapsado sectores como Doral y Weston.

Para muchos de estos venezolanos, la detención de Maduro representa no solo un cambio político, sino la posibilidad real de reencontrarse con las familias que dejaron atrás debido a la crisis humanitaria y la persecución.

El fin de Nicolás Maduro tras la histórica intervención militar de EE.UU.

Mientras las celebraciones continúan, los detalles de la operación denominada por la Casa Blanca como un éxito táctico siguen emergiendo.

La incursión, que incluyó sobrevuelos estratégicos en zonas militares de Caracas como La Carlota, neutralizó la estructura del régimen en pocas horas. Según el comunicado oficial de Trump en Truth Social, se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad internacional.

La comunidad internacional permanece atenta a la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, mientras en las plazas, el sentimiento es unánime: la esperanza de un retorno ha dejado de ser un sueño para convertirse en una posibilidad inminente de regresar a su país tras captura del régimen de Maduro.