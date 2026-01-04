Nicolás Maduro pasó su primera noche en cárcel de EE. UU.

Nicolás Maduro amaneció este domingo recluido en una cárcel de Nueva York, un día después de una sorpresiva incursión militar de Estados Unidos que derivó en su captura y en una ofensiva aérea sobre Caracas y zonas aledañas.

Washington aseguró haber asumido el control del país suramericano, una de las naciones con mayores reservas de petróleo del mundo.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, comandos militares detuvieron a Maduro y a su esposa en la madrugada del sábado, mientras se registraban bombardeos durante más de una hora contra objetivos estratégicos, entre ellos el complejo militar de Fuerte Tiuna y una base aérea. La operación será analizada de urgencia este lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tras ser extraído de Venezuela, Maduro fue trasladado a Estados Unidos y llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo.

Imágenes oficiales difundidas por la administración del presidente Donald Trump lo muestran esposado, con sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Con esta acción militar, Washington dio por terminado el tercer mandato de Maduro (2025-2031), que lo habría mantenido 18 años en el poder.

El futuro inmediato del gobierno venezolano permanece incierto. Trump afirmó en rueda de prensa que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que se concrete una “transición pacífica, adecuada y juiciosa”, proceso que, según dijo, será liderado por miembros de su gabinete en colaboración con sectores de la oposición.

Sin embargo, el mandatario estadounidense descartó que la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, encabece el proceso. “Le sería muy difícil estar al frente del país”, señaló, al afirmar que no cuenta con respaldo suficiente. Machado ha insistido en que Edmundo González, quien asegura haber ganado las elecciones del 28 de julio de 2024, debe asumir de inmediato la presidencia.

En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó la noche del sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones del cargo de presidenta de la República.

El fallo descartó la figura de falta absoluta del mandatario, que obligaría a convocar elecciones en un plazo de 30 días, y parece contrastar con las declaraciones de Trump, quien afirmó que Rodríguez manifestó disposición a colaborar con su gobierno.

Uno de los puntos centrales del anuncio de Trump fue su intención de reactivar la presencia de petroleras estadounidenses en Venezuela. El presidente aseguró que busca incentivar inversiones millonarias para recuperar una infraestructura petrolera que calificó como “gravemente deteriorada”.

Venezuela, bajo sanciones petroleras de Estados Unidos desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles diarios, gran parte de los cuales se comercializan con fuertes descuentos.

Según la Agencia Internacional de Energía, el país contaba en 2023 con unas reservas estimadas de 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total mundial. Actualmente, la empresa Chevron opera en el país gracias a una autorización especial.

Las explosiones registradas en Caracas alrededor de las 02:00 de la madrugada del sábado marcaron el punto culminante de cuatro meses de presión militar contra Maduro, acusado formalmente por Estados Unidos desde 2020 por narcotráfico, con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El mundo rechazó la captura de Nicolás Maduro

La capital venezolana amaneció prácticamente desierta, con fuerte presencia policial y militar. Comerciantes optaron por atender tras rejas para evitar saqueos, mientras un grupo de unas 500 personas se concentró frente al palacio de Miraflores en respaldo al mandatario detenido.

En distintas ciudades del mundo, miles de venezolanos celebraron la caída de Maduro, aunque también expresaron temor e incertidumbre por el futuro del país. Trump aseguró que no hubo víctimas estadounidenses durante la operación, aunque reconoció que varios cubanos que protegían al líder venezolano habrían muerto.