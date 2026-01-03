Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras operación militar de EE. UU.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó de manera formal la convocatoria urgente de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras denunciar una agresión militar por parte de Estados Unidos contra su territorio.

Venezuela pide reunión urgente tras operación de EE. UU.

La solicitud fue realizada mediante una carta enviada por la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU y confirmada por el canciller Yvan Gil.

En el documento, fechado en Nueva York el 3 de enero de 2026 y dirigido al embajador Abukar Dahir Osman, presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de enero, Venezuela denuncia que fuerzas militares estadounidenses ejecutaron en la madrugada de ese día una serie de ataques armados “brutales, injustificados y unilaterales”.

Según el comunicado, los bombardeos habrían impactado objetivos civiles y militares en Caracas, así como en otras ciudades de los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El texto también señala que tropas especiales de Estados Unidos habrían llevado a cabo operaciones en distintos puntos del territorio nacional con el uso de helicópteros y aeronaves.

La carta califica los hechos como un “flagrante acto de agresión” y sostiene que estos violan el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.

Asimismo, afirma que el ataque fue “premeditado, reconocido y publicitado” por el propio gobierno estadounidense.

En el documento, Venezuela asegura que el país se encontraba en plena paz y califica la acción militar como un hecho sin precedentes en más de 200 años de historia republicana, con excepción de los ataques sufridos en 1902 por parte de potencias europeas.

También acusa a Estados Unidos de mantener una política histórica de agresión internacional y de buscar imponer un “gobierno títere” con el fin de apropiarse de los recursos naturales venezolanos, entre ellos sus reservas petroleras.

Capturan a Nicolás Maduro y a su esposa

Ante este escenario, el Gobierno venezolano invoca el derecho inherente a la legítima defensa, amparado en el artículo 51 de la Carta de la ONU, con el objetivo de proteger a su población, su soberanía y su integridad territorial.

Finalmente, Venezuela solicitó al Consejo de Seguridad que convoque de manera urgente una reunión de emergencia para debatir los actos de agresión denunciados y adoptar las medidas correspondientes conforme a los principios del derecho internacional y de las Naciones Unidas.