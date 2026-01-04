Autoridades incautan más de 1.200 botellas de licor vencido en bodega clandestina de Bosa

Un operativo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Bosa permitió desmantelar un punto clandestino de comercialización de licor vencido y en mal estado en el suroccidente de la capital.

Incautan más de 1.000 botellas de licor vencido en Bogotá

La acción se llevó a cabo en el barrio Villa Anny I, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre un establecimiento que, presuntamente, vendía licor adulterado de manera irregular, a puerta cerrada y a través de una ventana.

Durante la verificación, las autoridades constataron que el local no contaba con la documentación requerida para operar legalmente y que ni siquiera estaba registrado ante la Cámara de Comercio.

Al ingresar, encontraron decenas de botellas de cerveza de litro con fechas de vencimiento expiradas, algunas correspondientes al año 2024.

Asimismo, fueron halladas cajas con 148 botellas de presunto alcohol etílico rotuladas como aguardiente ‘El Patrón’, un producto que no estaba registrado ante el Invima y que presentaba partículas en su interior, una señal de posible adulteración.

En total, se incautaron 1.276 botellas de cerveza de diferentes marcas cuya fecha de caducidad ya había expirado.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo que estos productos representaban para la vida y la salud de los ciudadanos, dos personas fueron capturadas, el establecimiento fue suspendido por diez días y se impuso el respectivo comparendo relacionado con comportamientos que afectan la salud pública y la actividad económica.

Autoridades hacen llamado a la ciudadanía para denunciar venta de licor adulterado

RELACIONADO Cayó sujeto requerido por Brasil señalado de pertenecer a una organización dedicada al narcotráfico y lavado de activos

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para seguir reportando cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la salud de los bogotanos.

La Línea de Emergencias 123 continúa habilitada las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender alertas relacionadas con este tipo de delitos.