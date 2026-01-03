CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Consulta los resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026. Revisa el premio mayor, números ganadores y qué hacer si resultaste ganador.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

enero 03 de 2026
09:30 p. m.
La expectativa y emoción se tomaron la noche del 3 de enero de 2025 con el sorteo regular de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos más tradicionales y populares de Colombia.

Miles de apostadores revisaron sus boletos con ilusión para saber si la suerte les sonrió y si su número fue el ganador del millonario premio mayor.

A continuación te dejamos los resultados oficiales y detalles de los premios para que compares con tu billete y compruebes si eres uno de los ganadores.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026

En el sorteo celebrado el sábado 3 de enero de 2025, correspondiente al tradicional juego semanal de la Lotería de Boyacá, se dieron a conocer los números ganadores para los diferentes premios ofrecidos en esta edición.

El gran premio mayor, con un monto millonario y que cambia la vida de quien lo acierta. Quien tenga este billete completo puede reclamar el premio mayor en las oficinas autorizadas de la Lotería de Boyacá presentando el ticket físico y su identificación.

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: YYY

Premios secundarios y secos

Además del premio mayor, este sorteo ofreció una variedad de premios secundarios, conocidos como “secos”, que también entregan significativas sumas de dinero a quienes acertaron las combinaciones correspondientes.

Estos resultados representan la emoción de una noche de sorteo que, como siempre, hizo soñar a muchos con ser los grandes ganadores del año.

Si tu billete coincidió con alguno de los números, recuerda seguir los procedimientos oficiales para reclamar tu premio antes de la fecha límite establecida por la Lotería de Boyacá.

