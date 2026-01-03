Se confirma nuevo integrante para la tercera temporada de la Casa de los Famosos 2026: este es

Este sábado 3 de enero, se confirmó la presencia de un nuevo integrante para la esperada temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Se trata de Juan David Muñoz, ampliamente conocido en el mundo del espectáculo como Juanda Caribe, quien llega al reality con la promesa de inyectar una dosis masiva de humor, pero también con la advertencia de que el público conocerá su verdadera esencia más allá de las pantallas.

El anuncio, que se dio a conocer este sábado 3 de enero, posiciona al comediante barranquillero como una de las piezas clave en la estrategia del Canal RCN para dominar el rating durante el primer semestre del año.

Juanda, quien ha consolidado una carrera multifacética como imitador, cantante, presentador y empresario, fue presentado con un video que dejó claras sus intenciones: “Yo lo que soy es comediante... y aquí van a conocer quién es Juanda”, afirmó con la seguridad que lo caracteriza.

La inclusión de Juanda Caribe no es casualidad. El barranquillero es recordado por su destacada participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, donde logró ubicarse en el sexto lugar, y por su rol como panelista en el programa de misterio ¿Quién es la Máscara?. Además, su trayectoria ha sido respaldada por múltiples galardones, incluyendo varios Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla.

¿Cuándo inicia la Casa de los Famosos 2026?

Con la llegada de Juanda Caribe, la lista de participantes confirmados sigue creciendo, sumándose a figuras como el polémico creador de contenido Nicolás Arrieta, el cantante Juan Palau y la influenciadora Alexa Torrex.

La competencia por el premio mayor comenzará oficialmente el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p. m., cuando las puertas de la casa estudio más famosa del país se abran para recibir a los 22 habitantes de esta nueva entrega.

El formato, que será transmitido 24/7 a través de la app del Canal RCN y con galas diarias en el Canal RCN, promete una temporada cargada de drama, alianzas estratégicas y, sobre todo, la presión de vivir bajo el ojo constante de millones de colombianos.

La pregunta que queda en el aire es si el carisma del "ángel" barranquillero será suficiente para sortear los conflictos inevitables de la convivencia o si su "mamadera de gallo" terminará convirtiéndose en su mayor obstáculo.