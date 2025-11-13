CANAL RCN
Estudio genético desmiente que Hitler tuviera abuelos judíos, pero sugiere que padecía esta enfermedad

De acuerdo con la invetsigación, el dictador nazi pudo haber sufrido una extraña condición que dificultaba su vida en pareja y generaba burlas en la Alemania del siglo XX.

Foto: AFP
Foto: AFP

noviembre 13 de 2025
02:04 p. m.
Un análisis genético del dictador nazi Adolf Hitler ha derribado uno de los rumores más persistentes de su origen: no tenía ascendencia judía, según concluye un equipo de investigadores británicos que logró secuenciar por primera vez su genoma a partir de un fragmento de tejido impregnado con su sangre.

El material analizado proviene del sofá en el que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945, y forma parte de un estudio presentado en el documental “El ADN de Hitler: el perfil de un dictador” (“Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”). La investigación estuvo dirigida por Turi King, genetista de la Universidad de Bath, reconocida por su trabajo previo en la identificación de los restos del rey Ricardo III.

¿Qué condición padecía Hitler y por qué pudo haber afectado su vida en pareja?

“Si el rumor hubiese sido cierto, no habríamos observado la concordancia de ADN con la familia Hitler, pero tenemos esa concordancia (…), lo cual pone fin a ese rumor”, explicó King a la agencia AFP. El análisis confirma que existe una correspondencia genética entre el dictador y la línea masculina de su familia, desmintiendo la teoría según la cual su padre habría sido hijo ilegítimo de un hombre judío.

Además de desmontar el mito sobre su ascendencia, el estudio arrojó hallazgos sorprendentes sobre la salud del líder nazi. Los investigadores determinaron que Hitler “muy probablemente” padecía el síndrome de Kallmann, un trastorno caracterizado por bajos niveles de testosterona, posible criptorquidia (testículo no descendido) y, en algunos casos, micropene. El ADN respalda así documentos históricos que señalaban que Hitler sufría una criptorquidia en el lado derecho, un hecho que inspiró burlas en canciones populares durante la Segunda Guerra Mundial.

No solo el síndrome de Kallman, Hitler pudo haber tenido otros padecimientos:

El análisis genético también reveló puntuaciones “muy elevadas” de predisposición al autismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, situándose entre el 1% más alto de la población. No obstante, el equipo investigador fue enfático en que que estos factores biológicos “no pueden explicar las políticas de Hitler”, responsables de la muerte de decenas de millones de personas y del genocidio de seis millones de judíos.

El estudio no solo desmiente una leyenda que persiguió al dictador durante décadas, también aporta una nueva mirada sobre su biología, sin justificar —como advierten los expertos— las atrocidades que marcaron su régimen.

