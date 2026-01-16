Delcy Rodríguez se reunió con la CIA: "Cumple órdenes de EE. UU.", dijo María Corina Machado

En las últimas horas, María Corina Machado habló de la situación actual de Venezuela, asegurando que ya empezó "una verdadera transición hacia la democracia con la ayuda del presidente Donald Trump, que es quien da las órdenes a la presidenta interina Delcy Rodríguez”.

Indicó que la prioridad en este proceso complejo es la liberación de los presos políticos.

Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

La CIA se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela para "mejorar las relaciones de trabajo".

Machado aseguró que Delcy Rodríguez, "sin duda, tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA”.

Ella no está cómoda. Ella está cumpliendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real (…) Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión (del presidente Trump) entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia.

María Corina Machado dijo que el régimen se va a desmantelar

Trump declaró que continuará hablando con la líder opositora, mientras que en sus declaraciones, Machado dijo:

"El régimen está obligado a desmantelarse a sí mismo (...) y eso requiere que los prisioneros políticos sean liberados”, indicó MCM.

Volveré a Venezuela lo antes posible (…) Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos.

Machado recordó que su país ya contaba con presencia de Rusia, de militares cubanos o de Irán desde hacía años.

La opositora indicó que sintió de parte de Trump "un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela".

"Sentí que pasaba el tiempo, que podíamos conversar de todos los temas con absoluta honestidad”, señaló.