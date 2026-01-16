Trump podría imponer aranceles a los países que no respalden su intención de controlar Groenlandia

La advertencia de imponer aranceles como herramienta de presión volvió a colocar a Groenlandia en el centro de la agenda internacional este viernes, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que castigaría comercialmente a los países que no respalden su intención de hacerse con la isla, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca y aliado de la OTAN.

Durante una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca, el mandatario fue explícito: “Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”. Ante la insistencia de la prensa, Trump reforzó la idea con un escueto: “Podría hacerlo”.

El presidente comparó esta posible medida con las amenazas arancelarias que lanzó el año pasado contra Francia y Alemania por los productos farmacéuticos, dejando claro que el uso de sanciones comerciales forma parte de su estrategia de presión. La declaración se suma a una serie de advertencias previas con las que el republicano ha buscado conseguir el control de la isla ártica, incluso señalando que no descarta el uso de la fuerza militar si fuera necesario.

Representantes de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos se reunieron en la casa Blanca:

Trump sostiene que Estados Unidos necesita Groenlandia, un territorio rico en minerales, por su valor estratégico y ha acusado a las autoridades locales de no garantizar adecuadamente la seguridad del territorio frente a potencias rivales como Rusia y China. Estas afirmaciones han elevado la tensión diplomática con Dinamarca, que mantiene la soberanía sobre la isla.

Los intentos por suavizar el conflicto no han logrado cerrar las diferencias. El miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia acudieron a la Casa Blanca para mantener conversaciones, pero tras el encuentro reconocieron que persiste un “desacuerdo fundamental” con Trump.

En respuesta a las crecientes amenazas, varios países europeos manifestaron públicamente su apoyo tanto a Dinamarca como a Groenlandia y, en algunos casos, llegaron a enviar tropas al territorio, considerado clave desde el punto de vista estratégico. En paralelo, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense inició este viernes una visita a Copenhague para expresar su respaldo.

Aun así, Washington, Copenhague y Nuuk acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto para continuar las conversaciones sobre Groenlandia cada dos o tres semanas, según informó la Casa Blanca el jueves (15 de enero), en un intento por mantener abierto el diálogo mientras se profundiza una de las disputas diplomáticas más sensibles del momento.